TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Wesley için servet ödeyecek! İşte yönetimin teklifi
Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı Son olarak En-Nesyri ile anlaşma sağlayan sarı lacivertliler sağ kanat için sürpriz bir isme kancayı taktı. önetim, 19 yaşındaki kanat oyuncusu için dudak uçuklatan bir teklif hazırladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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Takviyelere devam etmeyi planlayan sarı-lacivertliler, bir bomba daha patlatmak için çalışmalara başladı.
Hedefteki isim Corinthians'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Wesley...
Genç futbolcu için Brezilya ekibiyle görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin 18 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.
Corinthians'ın maddi sıkıntılardan dolayı gelen bu teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği de öğrenildi.
Fenerbahçe'nin oyuncuya da 4+1 yıllık sözleşme
Bu sezon Corinthians formasını 38 kez giyen Wesley, 5 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.
Sambacının, takımıyla 2027 yılının sonuna kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.
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