Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Wesley için servet ödeyecek! İşte yönetimin teklifi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Wesley için servet ödeyecek! İşte yönetimin teklifi

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı Son olarak En-Nesyri ile anlaşma sağlayan sarı lacivertliler sağ kanat için sürpriz bir isme kancayı taktı. önetim, 19 yaşındaki kanat oyuncusu için dudak uçuklatan bir teklif hazırladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Wesley için servet ödeyecek! İşte yönetimin teklifi

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Wesley için servet ödeyecek! İşte yönetimin teklifi

Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde yeni sezonda şampiyon olmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Wesley için servet ödeyecek! İşte yönetimin teklifi

Fenerbahçe transfer döneminde Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Wesley için servet ödeyecek! İşte yönetimin teklifi

Takviyelere devam etmeyi planlayan sarı-lacivertliler, bir bomba daha patlatmak için çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Wesley için servet ödeyecek! İşte yönetimin teklifi

Hedefteki isim Corinthians'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Wesley...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Wesley için servet ödeyecek! İşte yönetimin teklifi

Genç futbolcu için Brezilya ekibiyle görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin 18 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Wesley için servet ödeyecek! İşte yönetimin teklifi

Corinthians'ın maddi sıkıntılardan dolayı gelen bu teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği de öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Wesley için servet ödeyecek! İşte yönetimin teklifi

Fenerbahçe'nin oyuncuya da 4+1 yıllık sözleşme

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Wesley için servet ödeyecek! İşte yönetimin teklifi

Bu sezon Corinthians formasını 38 kez giyen Wesley, 5 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hoş geldin Hoş geldin 07:08
Kalite - tecrübe Kalite - tecrübe 07:07
Dzeko coştu! F.Bahçe tur kapısını araladı Dzeko coştu! F.Bahçe tur kapısını araladı 01:08
Mourinho'dan zemin isyanı! Mourinho'dan zemin isyanı! 01:08
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:08
Fırtına Pedro Malheiro transferi resmen açıkladı! Fırtına Pedro Malheiro transferi resmen açıkladı! 01:07
Daha Eski
G.Saray'dan Trippier bombası G.Saray'dan Trippier bombası 01:07
Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer... Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer... 01:07
Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi 01:07
Zajc için sıraya girdiler! Oyuncunun kararı... Zajc için sıraya girdiler! Oyuncunun kararı... 01:07
MHK başkanı belli oldu MHK başkanı belli oldu 01:07
Özbek'ten olimpiyat sözleri! Özbek'ten olimpiyat sözleri! 01:07