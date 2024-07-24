TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Wesley için servet ödeyecek! İşte yönetimin teklifi

Corinthians'ın maddi sıkıntılardan dolayı gelen bu teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği de öğrenildi.

Bu sezon Corinthians formasını 38 kez giyen Wesley, 5 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.