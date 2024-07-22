Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda Lugano ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz İsviçre'de avantajlı skor elde etmek için sahaya çıkıyor. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Lugano karşısındaki 11'ini belirledi. İşte detaylar... | SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 18:34
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano ile kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i

İsviçre'de oynanacak ilk mücadelede sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i

Temsilcimiz eşleşmeden galip çıktığı taktirde üst turda Fransız ekibi Lille'in rakibi olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i

Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, rövanş mücadelesine avantajlı skor ile çıkmak için yoğun bir hazırlık süreci geçirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i

Yapılan transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, UEFA'ya bildirdiği listeye yeni takviyelerden Levent Mercan'ı dahil etmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i

Ayrıca sarı-lacivertlileri üzen bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin sakatlık geçirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i

Yıldız oyuncu, İsviçre'de oynanacak zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i

Bu bağlamda teknik direktör Jose Mourinho, Lugano maçının ilk 11'ini neredeyse belirledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i

İşte Mourinho'nun sahaya süreceği muhtemel 11:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i

DOMINIK LIVAKOVıC

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i

BRIGHT OSAYI-SAMUEL

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i

ALEXANDER DJIKU

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i

JAYDEN OOSTERWOLDE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i

BARTUĞ ELMAZ

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i

FRED

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i

DUSAN TADIC

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 17:36
Can Keleş Beşiktaş'ta Can Keleş Beşiktaş'ta 16:44
Uygun'dan Otyakmaz'a veda mesajı Uygun'dan Otyakmaz'a veda mesajı 16:39
1. Lig'de fikstür çekim tarihi açıklandı! 1. Lig'de fikstür çekim tarihi açıklandı! 15:46
UEFA'dan Arda Güler paylaşımı UEFA'dan Arda Güler paylaşımı 15:25
Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu! Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu! 15:19
Daha Eski
Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu! Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu! 14:41
Beşiktaş - Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Bandırmaspor maçı ne zaman? 14:11
Galatasaray - Lecce maçı NE ZAMAN? Galatasaray - Lecce maçı NE ZAMAN? 13:38
Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? 13:34
Trabzonspor'un rakibi belli oldu! Trabzonspor'un rakibi belli oldu! 13:07
Luyindama'dan flaş emeklilik kararı! Luyindama'dan flaş emeklilik kararı! 12:48