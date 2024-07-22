FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda Lugano ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz İsviçre'de avantajlı skor elde etmek için sahaya çıkıyor. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Lugano karşısındaki 11'ini belirledi. İşte detaylar... | SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ
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Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, rövanş mücadelesine avantajlı skor ile çıkmak için yoğun bir hazırlık süreci geçirdi.
Yapılan transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, UEFA'ya bildirdiği listeye yeni takviyelerden Levent Mercan'ı dahil etmedi.
Ayrıca sarı-lacivertlileri üzen bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin sakatlık geçirdi.
Yıldız oyuncu, İsviçre'de oynanacak zorlu mücadelede forma giyemeyecek.
Bu bağlamda teknik direktör Jose Mourinho, Lugano maçının ilk 11'ini neredeyse belirledi.
İşte Mourinho'nun sahaya süreceği muhtemel 11:
DOMINIK LIVAKOVıC
BRIGHT OSAYI-SAMUEL
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
ALEXANDER DJIKU
JAYDEN OOSTERWOLDE
BARTUĞ ELMAZ
FRED
DUSAN TADIC
SEBASTIAN SZYMANSKI
RYAN KENT
EDIN DZEKO
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