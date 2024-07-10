Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü takviyesiyle güçlendiren Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin transferi için Suudi Arabistan ekibiyle anlaşma sağladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı transfer etti.
Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki sol bekle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İkinci transferini stoper hattına yapan Kanarya, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.
Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Çağlar Söyüncü'nün transferi için İspanyol ekibine 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıklayan Fenerbahçe, bu bedeli 4 yıllık süreçte 7 taksitle ödeyecek.
Sarı-lacivertliler, Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'nün ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
SAINT-MAXIMIN'DE İŞLEM TAMAM
Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi konusunda Suudi Arabistan ekibiyle anlaşma sağladı.
MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ
Fabrizio Romano'nun geçtiği haberde, Fransız kanat oyuncusunun maaşında indirime gittiği ve Fenerbahçe'de Ah-Ahli'den aldığı maaştan daha az bir ücret alacağı belirtildi.
MOURINHO İKNA ETTİ
Romano, tarafların sözlü olarak anlaşma sağladığı ve Jose Mourinho'nun Saint-Maximin'i ikna ettiğini belirtti.
1 YILLIK KİRALIK, SATIN ALMA OPSİYONU YOK
Ariyadhiah'ta yer alan habere göre ise 1 yıllığına kiralanacak olan yıldız futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu ya da zorunluluğu bulunmuyor.
Allan Saint-Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı.
Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.
Saint-Maximin'in Al-Ahli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.
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