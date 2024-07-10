Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü takviyesiyle güçlendiren Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin transferi için Suudi Arabistan ekibiyle anlaşma sağladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 15:22
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Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Gelecek sezon için hazırlıkları Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası takımın başına getirilen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetiminde şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.

Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Eksik görülen bölgeleri güçlendirerek geniş rotasyonlu bir takım oluşturmayı hedefleyen Kanarya, ilk takviyesini sol bek bölgesine gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı transfer etti.

Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki sol bekle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

İkinci transferini stoper hattına yapan Kanarya, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Çağlar Söyüncü'nün transferi için İspanyol ekibine 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıklayan Fenerbahçe, bu bedeli 4 yıllık süreçte 7 taksitle ödeyecek.

Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertliler, Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'nün ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

SAINT-MAXIMIN'DE İŞLEM TAMAM

Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi konusunda Suudi Arabistan ekibiyle anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ

Fabrizio Romano'nun geçtiği haberde, Fransız kanat oyuncusunun maaşında indirime gittiği ve Fenerbahçe'de Ah-Ahli'den aldığı maaştan daha az bir ücret alacağı belirtildi.

Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

MOURINHO İKNA ETTİ

Romano, tarafların sözlü olarak anlaşma sağladığı ve Jose Mourinho'nun Saint-Maximin'i ikna ettiğini belirtti.

Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

1 YILLIK KİRALIK, SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Ariyadhiah'ta yer alan habere göre ise 1 yıllığına kiralanacak olan yıldız futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu ya da zorunluluğu bulunmuyor.

Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Allan Saint-Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı.

Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

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