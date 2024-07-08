TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! Bu ay içinde veda ediyor
Son dakika spor haberi: Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, ayrılacak isimler de belirlenmeye başladı. Portekizli çalıştırıcının gözüne giremeyen o isimle vedalaşılacağı öğrenildi. Takımdan ayrılmaya hazırlanan o futbolcunun, ülkesine döneceği kaydedildi.
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Bu kulüplerinden birinin Ipswich olduğu aktarıldı. Diğer iki kulübün ismi ise açıklanmadı.
18 MAÇTA FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ryan Kent, geçtiğimiz sezon teknik direktör İsmail Kartal liderliğindeki sarı lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlandı.
İskoç futbolcu, yalnızca 18 maçta forma giydi ve 736 dakika sahada kaldı.
Ryan Kent bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
27 yaşındaki Kent'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
İskoç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro.
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