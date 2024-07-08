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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! Bu ay içinde veda ediyor

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, ayrılacak isimler de belirlenmeye başladı. Portekizli çalıştırıcının gözüne giremeyen o isimle vedalaşılacağı öğrenildi. Takımdan ayrılmaya hazırlanan o futbolcunun, ülkesine döneceği kaydedildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 10:55
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! Bu ay içinde veda ediyor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak transfer Ryan Kent ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! Bu ay içinde veda ediyor

ADA'DAN 3 TALİP

Daily Record, Ryan Kent'in bu ay içinde Fenerbahçe'den ayrılacağını ve İngiltere'ye döneceğini yazdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! Bu ay içinde veda ediyor

Haberde 3 İngiliz kulübünün tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği bilgisi paylaşıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! Bu ay içinde veda ediyor

Bu kulüplerinden birinin Ipswich olduğu aktarıldı. Diğer iki kulübün ismi ise açıklanmadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! Bu ay içinde veda ediyor

18 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ryan Kent, geçtiğimiz sezon teknik direktör İsmail Kartal liderliğindeki sarı lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! Bu ay içinde veda ediyor

İskoç futbolcu, yalnızca 18 maçta forma giydi ve 736 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! Bu ay içinde veda ediyor

Ryan Kent bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! Bu ay içinde veda ediyor

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
27 yaşındaki Kent'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! Bu ay içinde veda ediyor

İskoç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro.

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