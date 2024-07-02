FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için geliyorlar! İşte o 9 kulüp

İngiltere, Almanya ve İspanya'dan tam 9 takım 24 yaşındaki futbolcuyu canlı gözle takip edecek.

9 TAKIM İZLEYECEK!

Almanya'dan Borussia Dortmund'un yanı sıra Stuttgart ve Bayer Leverkusen, İngiltere'den Arsenal, West Ham United, Fulham ve Wolverhampton, İspanya'dan ise Atletico Madrid ile Valencia'nın temsilcileri 24 yaşındaki oyuncuyu izleyecek.



