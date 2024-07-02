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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için geliyorlar! İşte o 9 kulüp

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin A Milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Milli takımdaki performansıyla yeniden tüm dikkatleri üzerine çeken genç oyuncuyu bugünkü Avusturya maçında 9 kulüp scoutu takip edecek. İşte o takımlar ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için geliyorlar! İşte o 9 kulüp

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu paylaşılamıyor...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için geliyorlar! İşte o 9 kulüp

24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon gösterdiği performansı EURO 2024'te milli takıma da taşıyınca talipleri bir anda arttı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için geliyorlar! İşte o 9 kulüp

Geçtiğimiz ay Borussia Dortmund resmi teklif yaptığı Ferdi Kadıoğlu'nu bugünkü Avusturya maçında birçok kulübün scout ekibi tribünden mercek altına alacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için geliyorlar! İşte o 9 kulüp

İngiltere, Almanya ve İspanya'dan tam 9 takım 24 yaşındaki futbolcuyu canlı gözle takip edecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için geliyorlar! İşte o 9 kulüp

9 TAKIM İZLEYECEK!
Almanya'dan Borussia Dortmund'un yanı sıra Stuttgart ve Bayer Leverkusen, İngiltere'den Arsenal, West Ham United, Fulham ve Wolverhampton, İspanya'dan ise Atletico Madrid ile Valencia'nın temsilcileri 24 yaşındaki oyuncuyu izleyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için geliyorlar! İşte o 9 kulüp

İlginin farkında olan Fenerbahçe, Borussia Dortmund'dan gelen 25 milyon euroluk teklifi kabul etmemiş ve 35 milyon euro talep etmişti.

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