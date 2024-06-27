Jose Mourinho'ya eski öğrencisinden Fenerbahçe için flaş uyarı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yakın zamanda takımın başına dünyaca teknik direktör Jose Mourinho'yu getirmişti. Mourinho'nun, Kanarya'nın yeni hocası olması tüm dünyada büyük yankı uyandırırken Portekizli çalıştırıcıya eski öğrencisinden flaş uyarı geldi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 11:10Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 11:14
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Fenerbahçe geride kalan sezona oldukça iddialı başlamıştı. Fakat Kanarya için sezon sonu istenildiği gibi sona ermedi ve sarı-lacivertliler herhangi bir kupa başarısı yakalayamadı.
Bu yaşanan gelişmelerin ardından teknik direkör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'nin yeni hocasının kim olacağı büyük bir merak konusu haline gelirken sarı-lacivertliler dev bir anlaşmaya imza attı.
Kanarya'da takımın başına Portekizli teknik direktör Jose Mourinho getirildi. Portekizli çalıştırıcının sarı-lacivertlilerin başına geçmesi büyük yankı uyandırdı.
Son olarak Mourinho'ya eski dünya yıldızı olan o öğrencisinden Fenerbahçe ve Türk futbolu hakkında flaş uyarılar geldi.
İngiliz basınından SportsRation'ın derlediği haberde John Obi Mikel, Türk futbolu hakkındaki görüşlerini paylaştı. Türk taraftarların spora tutkulu olduğunu ve takımın iyi performans gösterememesi halinde heyecanlarının hızla değişebileceğini aktardı.
Konuyla ilgili olarak eski Nijeryalı oyuncu, "Dünyanın o bölgesinde oynayacak kadar şanslıydım ve size söylemeliyim ki, memnun edilmesi en kolay kalabalık değiller.
Maç kazandığınızda sizi sevecekler ve istediğiniz her şeyi verecekler. Ancak Premier Lig veya İtalyan ligindeki taraftarlardan daha sabırsızlar. Futbolu yaşıyorlar ve futbolla nefes alıyorlar.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları özellikle tutkulu."
Obi Mikel son olarak, Mourinho'ya temkinli olmasını tavsiye vererek, "Sana zaman verecekler ama kazanamıyorsan ya da işler iyi gitmiyorsa çok çabuk sana düşman olacaklar. Desteğini korumak için Jose'nin iyi performans göstermesi gerekiyor." ifadelerine yer verdi.
TRABZONSPOR İÇİN TER DÖKMÜŞTÜ!
Şimdilerde 37 yaşındaki John Obi Mikel futboldan emekli oldu. Eski yıldız 2019-2020 sezonunda Süper Lig devlerinden Trabzonspor için ter dökmüştü.