Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'ya eski öğrencisinden Fenerbahçe için flaş uyarı!

Jose Mourinho'ya eski öğrencisinden Fenerbahçe için flaş uyarı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yakın zamanda takımın başına dünyaca teknik direktör Jose Mourinho'yu getirmişti. Mourinho'nun, Kanarya'nın yeni hocası olması tüm dünyada büyük yankı uyandırırken Portekizli çalıştırıcıya eski öğrencisinden flaş uyarı geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 11:10 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 11:14
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Jose Mourinho'ya eski öğrencisinden Fenerbahçe için flaş uyarı!

Fenerbahçe geride kalan sezona oldukça iddialı başlamıştı. Fakat Kanarya için sezon sonu istenildiği gibi sona ermedi ve sarı-lacivertliler herhangi bir kupa başarısı yakalayamadı.

Jose Mourinho'ya eski öğrencisinden Fenerbahçe için flaş uyarı!

Bu yaşanan gelişmelerin ardından teknik direkör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'nin yeni hocasının kim olacağı büyük bir merak konusu haline gelirken sarı-lacivertliler dev bir anlaşmaya imza attı.

Jose Mourinho'ya eski öğrencisinden Fenerbahçe için flaş uyarı!

Kanarya'da takımın başına Portekizli teknik direktör Jose Mourinho getirildi. Portekizli çalıştırıcının sarı-lacivertlilerin başına geçmesi büyük yankı uyandırdı.

Jose Mourinho'ya eski öğrencisinden Fenerbahçe için flaş uyarı!

Son olarak Mourinho'ya eski dünya yıldızı olan o öğrencisinden Fenerbahçe ve Türk futbolu hakkında flaş uyarılar geldi.

Jose Mourinho'ya eski öğrencisinden Fenerbahçe için flaş uyarı!

İngiliz basınından SportsRation'ın derlediği haberde John Obi Mikel, Türk futbolu hakkındaki görüşlerini paylaştı. Türk taraftarların spora tutkulu olduğunu ve takımın iyi performans gösterememesi halinde heyecanlarının hızla değişebileceğini aktardı.

Jose Mourinho'ya eski öğrencisinden Fenerbahçe için flaş uyarı!

Konuyla ilgili olarak eski Nijeryalı oyuncu, "Dünyanın o bölgesinde oynayacak kadar şanslıydım ve size söylemeliyim ki, memnun edilmesi en kolay kalabalık değiller.

Jose Mourinho'ya eski öğrencisinden Fenerbahçe için flaş uyarı!

Maç kazandığınızda sizi sevecekler ve istediğiniz her şeyi verecekler. Ancak Premier Lig veya İtalyan ligindeki taraftarlardan daha sabırsızlar. Futbolu yaşıyorlar ve futbolla nefes alıyorlar.

Jose Mourinho'ya eski öğrencisinden Fenerbahçe için flaş uyarı!

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları özellikle tutkulu."

Jose Mourinho'ya eski öğrencisinden Fenerbahçe için flaş uyarı!

Obi Mikel son olarak, Mourinho'ya temkinli olmasını tavsiye vererek, "Sana zaman verecekler ama kazanamıyorsan ya da işler iyi gitmiyorsa çok çabuk sana düşman olacaklar. Desteğini korumak için Jose'nin iyi performans göstermesi gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

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