Fenerbahçe Samardzic için en yüksek teklifi yaptı! İşte o rakam
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Sırp yıldız Lazar Samardzic transferinde şartları zorluyor. İtalyanlar, 22 yaşındaki futbolcu için en yüksek teklifin sarı-lacivertlilerden geldiğini ifade etti. Genç yıldızın da Kanarya'ya gelmeye sıcak baktığı belirtildi. İşte Fenerbahçe'nin Samardzic için gözden çıkardığı bonservis bedeli...
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Lazio başta olmak üzere 3 İtalyan ekibinin kadrosuna katmak istediği 22 yaşındaki orta saha için Udinese'ye en yüksek teklifin sarı-lacivertlilerden geldiği vurgulandı.
15 MİLYON EURO ÖNERİLDİ!
TERCİHİ FENERBAHÇE OLDU!
Çizme medyası, Lazar Samardzic'in Lazio'nun teklifini kabul etmediğini ve Fenerbahçe'yi tercih ettiğini duyurdu.
EURO 2024'te Sırbistan forması ile mücadele eden 22 yaşındaki orta sahaya Dusan Tadic'in Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u anlattığı, taraftarların videolarını izlettiği öğrenildi.
Samardzic'in de taraftarlardan çok etkilendiği için sarı-lacivertlileri tercih ettiği gelen bilgiler arasında...
Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 34 maça çıkan Samardzic, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan genç yıldızın kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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