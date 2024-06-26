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Fenerbahçe Samardzic için en yüksek teklifi yaptı! İşte o rakam

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Sırp yıldız Lazar Samardzic transferinde şartları zorluyor. İtalyanlar, 22 yaşındaki futbolcu için en yüksek teklifin sarı-lacivertlilerden geldiğini ifade etti. Genç yıldızın da Kanarya'ya gelmeye sıcak baktığı belirtildi. İşte Fenerbahçe'nin Samardzic için gözden çıkardığı bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Samardzic için en yüksek teklifi yaptı! İşte o rakam

Fenerbahçe'nin orta sahaya transfer etmek istediği isimlerden biri olan Lazar Samardzic için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı...

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Samardzic için en yüksek teklifi yaptı! İşte o rakam

Lazio başta olmak üzere 3 İtalyan ekibinin kadrosuna katmak istediği 22 yaşındaki orta saha için Udinese'ye en yüksek teklifin sarı-lacivertlilerden geldiği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Samardzic için en yüksek teklifi yaptı! İşte o rakam

15 MİLYON EURO ÖNERİLDİ!
Haberde; Kanarya'nın Lazar Samardzic için 15 milyon euro önerdiğinin bilgisi paylaşıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Samardzic için en yüksek teklifi yaptı! İşte o rakam

TERCİHİ FENERBAHÇE OLDU!
Çizme medyası, Lazar Samardzic'in Lazio'nun teklifini kabul etmediğini ve Fenerbahçe'yi tercih ettiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Samardzic için en yüksek teklifi yaptı! İşte o rakam

EURO 2024'te Sırbistan forması ile mücadele eden 22 yaşındaki orta sahaya Dusan Tadic'in Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u anlattığı, taraftarların videolarını izlettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Samardzic için en yüksek teklifi yaptı! İşte o rakam

Samardzic'in de taraftarlardan çok etkilendiği için sarı-lacivertlileri tercih ettiği gelen bilgiler arasında...

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