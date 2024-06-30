Fenerbahçe Beko'da Tyler Dorsey ile yollar ayrıldı!

Yeni sezon kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko'da 28 yaşındaki oyun kurucu Tyler Dorsey ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertliler resmi hesabından yaptığı açıklamayla Tyler Dorsey'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''2023 yılının Mart ayından bu yana formamızı giyen sporcumuz Tyler Dorsey ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Tyler Dorsey'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.