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Fenerbahçe Beko'da Tyler Dorsey ile yollar ayrıldı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki oyun kurucu Tyler Dorsey ile yollarını ayırdı. İşte kulüpten yapılan açıklama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 19:22
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Fenerbahçe Beko'da Tyler Dorsey ile yollar ayrıldı!

Yeni sezon kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko'da 28 yaşındaki oyun kurucu Tyler Dorsey ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertliler resmi hesabından yaptığı açıklamayla Tyler Dorsey'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''2023 yılının Mart ayından bu yana formamızı giyen sporcumuz Tyler Dorsey ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Tyler Dorsey'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

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