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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği yıldızı takıma kazandırmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor

Sarı-lacivertlilerin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul'a geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor

Portekizli çalıştırıcı, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek işbaşı yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor

Fenerbahçe'de Mourinho'nun İstanbul'a gelerek mesaiye başlamasının ardından oyuncu arayışları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor

Jose Mourinho'nun listesi doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, rotasını İtalya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor

Hedefteki isim; Roma'nın 22 yaşındaki merkez orta sahası Edoardo Bove...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor

Genç yıldız için kesenin ağzı açılacak. Çünkü Jose Mourinho, bu transferde ısrarcı...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor

Ancak Fenerbahçe bu transferde yalnız değil. "HITC"nin özel haberine göre; sarı-lacivertlilerin yanı sıra İngiliz ekipleri Everton, Bournemouth, Leicester City ve Fulham da oyuncuya talip.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor

SEFERBERLİK BAŞLAYACAK

İngilizler, Bove'nin önümüzdeki sezon İngiltere'de forma giyme şansının yüksek olduğunu duyursa da haberin içeriğinde; Jose Mourinho'yu 'baba' gibi gören Bove'nin eski hocasını tercih edebileceği bilgisini de paylaştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor

Piyasa değeri 18 milyon Euro olan 22 yaşındaki orta sahanın Roma'yla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor

Genç oyuncu için Roma'nın istediği rakam belirtilmedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor

Kulüpten alınan bilgilere göre; Fenerbahçe, Bove için tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor

GÜÇLÜ TEKNİĞİ VAR

Jose Mourinho, 2023'te Bove hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor

"Gerçekten sevdiğim tek kişi. Çünkü güçlü tekniği var. Taktik ve zihinsel olarak her şeyini veriyor. 2 yıl önce takımda bile yer almayan bir çocuktu. Bacaklarıyla, vücuduyla ve zihniyle oynayan bir oyuncu."

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor

MOURINHO ÇIKARDI

Jose Mourinho, daha önceki kulüplerinde gençlere önem verdiği gibi Roma'da da bunu yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor

Altyapıdan çıkardığı isimlerden biri Edoardo Bove...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor

Genç oyuncu, Jose Mourinho yönetimindeki dönemde tam 72 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor

3 bin 127 dakika süre alan Bove, 4 gol, 2 asistlik de performans ortaya koydu.

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