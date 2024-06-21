TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği yıldızı takıma kazandırmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de Mourinho'nun İstanbul'a gelerek mesaiye başlamasının ardından oyuncu arayışları hız kazandı.
Jose Mourinho'nun listesi doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, rotasını İtalya'ya çevirdi.
Hedefteki isim; Roma'nın 22 yaşındaki merkez orta sahası Edoardo Bove...
Genç yıldız için kesenin ağzı açılacak. Çünkü Jose Mourinho, bu transferde ısrarcı...
Ancak Fenerbahçe bu transferde yalnız değil. "HITC"nin özel haberine göre; sarı-lacivertlilerin yanı sıra İngiliz ekipleri Everton, Bournemouth, Leicester City ve Fulham da oyuncuya talip.
SEFERBERLİK BAŞLAYACAK
İngilizler, Bove'nin önümüzdeki sezon İngiltere'de forma giyme şansının yüksek olduğunu duyursa da haberin içeriğinde; Jose Mourinho'yu 'baba' gibi gören Bove'nin eski hocasını tercih edebileceği bilgisini de paylaştı.
Piyasa değeri 18 milyon Euro olan 22 yaşındaki orta sahanın Roma'yla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Genç oyuncu için Roma'nın istediği rakam belirtilmedi.
Kulüpten alınan bilgilere göre; Fenerbahçe, Bove için tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlanıyor.
GÜÇLÜ TEKNİĞİ VAR
Jose Mourinho, 2023'te Bove hakkında şu açıklamayı yapmıştı:
"Gerçekten sevdiğim tek kişi. Çünkü güçlü tekniği var. Taktik ve zihinsel olarak her şeyini veriyor. 2 yıl önce takımda bile yer almayan bir çocuktu. Bacaklarıyla, vücuduyla ve zihniyle oynayan bir oyuncu."
MOURINHO ÇIKARDI
Jose Mourinho, daha önceki kulüplerinde gençlere önem verdiği gibi Roma'da da bunu yaptı.
Altyapıdan çıkardığı isimlerden biri Edoardo Bove...
Genç oyuncu, Jose Mourinho yönetimindeki dönemde tam 72 maça çıktı.
3 bin 127 dakika süre alan Bove, 4 gol, 2 asistlik de performans ortaya koydu.
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