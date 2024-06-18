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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızından flaş istek: Bırakın beni gideyim

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi şok bir gelişme yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu yönetime, ayrılmak istediğini belirtti. Mourinho'nun yeni sezon planlarında yer alan isim takımdan ayrılabilir. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 11:45
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızından flaş istek: Bırakın beni gideyim

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızından flaş istek: Bırakın beni gideyim

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda hareket eden sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızından flaş istek: Bırakın beni gideyim

Kanarya transfer arayışlarına devam ederken, yıldız oyuncudan flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızından flaş istek: Bırakın beni gideyim

Mourinho'nun takımda kalmasını istediği yıldız isim, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. İşte tüm detaylar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızından flaş istek: Bırakın beni gideyim

OSAYI'DEN FLAŞ HAMLE

Geride kalan sezonda başarılı bir sezon geçiren Bright Osayi-Samuel'den sürpriz hamle geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızından flaş istek: Bırakın beni gideyim

Sabah'ın haberine göre Nijeryalı sağ bek, menajeri vasıtasıyla takımdan ayrılmayı istediğini yönetime bildirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızından flaş istek: Bırakın beni gideyim

Devre arasından bu yana İngiliz ekiplerinin gündeminde olan 26 yaşındaki savunmacının, kariyerine Ada'da devam etmeye sıcak baktığı ve bunun için harekete geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızından flaş istek: Bırakın beni gideyim

1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun İstanbul'dan gelecek haberi beklediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızından flaş istek: Bırakın beni gideyim

YENİ SÖZLEŞME, FİKRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Deneyimli futbolcunun, Haziran 2025'te bitecek kontratının yenilenmesi halinde fikrini değiştirebileceği bildirilse de Fenerbahçeli kurmaylar şimdilik aceleci davranmıyor.

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