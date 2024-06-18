TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızından flaş istek: Bırakın beni gideyim
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi şok bir gelişme yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu yönetime, ayrılmak istediğini belirtti. Mourinho'nun yeni sezon planlarında yer alan isim takımdan ayrılabilir. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Mourinho'nun takımda kalmasını istediği yıldız isim, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. İşte tüm detaylar...
OSAYI'DEN FLAŞ HAMLE
Geride kalan sezonda başarılı bir sezon geçiren Bright Osayi-Samuel'den sürpriz hamle geldi.
Sabah'ın haberine göre Nijeryalı sağ bek, menajeri vasıtasıyla takımdan ayrılmayı istediğini yönetime bildirdi.
Devre arasından bu yana İngiliz ekiplerinin gündeminde olan 26 yaşındaki savunmacının, kariyerine Ada'da devam etmeye sıcak baktığı ve bunun için harekete geçtiği öğrenildi.
1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun İstanbul'dan gelecek haberi beklediği ifade edildi.
YENİ SÖZLEŞME, FİKRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR
Deneyimli futbolcunun, Haziran 2025'te bitecek kontratının yenilenmesi halinde fikrini değiştirebileceği bildirilse de Fenerbahçeli kurmaylar şimdilik aceleci davranmıyor.
Takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun transferler ve takım hakkında sunacağı raporu bekleyen sarı lacivertliler, ardından rotayı belirleyerek hızla hareket edecek.
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