Haberler Fenerbahçe Rade Krunıc Al-Fayha’ya

Rade Krunıc Al-Fayha’ya

Fenerbahçe'nin zorunlu olarak bonservisini aldığı Rade Krunic'le yollar ayrılıyor. Geçen sezonun ikinci yarısında takıma gelen ancak beklentileri karşılayamayan Boşnak oyuncuya Suudi ekibi Al-Fayha talip oldu. Teknik direktör Vuk Rasovic'in listesinin üst sıralarında yer alan Krunic için Suudi ekibinin teklif yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Rade Krunıc Al-Fayha’ya
Fenerbahçe'nin zorunlu olarak bonservisini aldığı Rade Krunic'le yollar ayrılıyor. Geçen sezonun ikinci yarısında takıma gelen ancak beklentileri karşılayamayan Boşnak oyuncuya Suudi ekibi Al-Fayha talip oldu. Teknik direktör Vuk Rasovic'in listesinin üst sıralarında yer alan Krunic için Suudi ekibinin teklif yapacağı belirtildi.
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