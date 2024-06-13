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Rade Krunıc Al-Fayha’ya
Fenerbahçe'nin zorunlu olarak bonservisini aldığı Rade Krunic'le yollar ayrılıyor. Geçen sezonun ikinci yarısında takıma gelen ancak beklentileri karşılayamayan Boşnak oyuncuya Suudi ekibi Al-Fayha talip oldu. Teknik direktör Vuk Rasovic'in listesinin üst sıralarında yer alan Krunic için Suudi ekibinin teklif yapacağı belirtildi.
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