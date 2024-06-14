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Fenerbahçe'nin kamp programı ve hazırlık maçları belli oldu!

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunun kamp programı ve hazırlık maçları belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 10:10 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 10:38
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Fenerbahçe'nin kamp programı ve hazırlık maçları belli oldu!

Yeni sezona 22 Haziran 2024 tarihinde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayacak Fenerbahçe, Avusturya kampı çerçevesinde Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg takımları ile hazırlık maçı yapacak.

2024-2025 sezonuna 22 Haziran 2024 tarihinde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayacak Fenerbahçe'nin, Avusturya kampı çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, kamp programı dahilinde 6 Temmuz'da Avusturya ekibi Admira Wacker, 10 Temmuz'da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split, 13 Temmuz'da da Fransa takımı Strasbourg ile hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe, 13 Temmuz 2024 tarihinde oynayacağı maç sonrasında hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a dönecek.

Sarı-lacivertlilerin kamp programı dahilinde oynayacağı maçların programı şu şekilde:

6 TEMMUZ CUMARTESİ

19.00 Fenerbahçe - Admira Wacker (BSFZ Arena)

10 TEMMUZ ÇARŞAMBA

19.00 Fenerbahçe - Hajduk Split (Merkur Arena)

13 TEMMUZ CUMARTESİ

18.30 Fenerbahçe - Strasbourg (Merkur Arena)

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