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Ortanın lideri olacak

İngilizler, Fenerbahçe-Hojbjerg haberlerine devam ediyor. "spurs.web" adlı haber sitesi; Jose Mourinho'nun oyuncuyu isteme sebebini şu sözlerle açıkladı: "Jose, Hojbjerg'in liderlik vasıflarının üstü düzey olduğunu biliyor ve saha içindeki vizyonunun da kendisi için önemli olduğunun farkında. Bu nedenle Danimarkalıyı Fenerbahçe'ye götürmek istiyor."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Ortanın lideri olacak
İngilizler, Fenerbahçe-Hojbjerg haberlerine devam ediyor. "spurs.web" adlı haber sitesi; Jose Mourinho'nun oyuncuyu isteme sebebini şu sözlerle açıkladı: "Jose, Hojbjerg'in liderlik vasıflarının üstü düzey olduğunu biliyor ve saha içindeki vizyonunun da kendisi için önemli olduğunun farkında. Bu nedenle Danimarkalıyı Fenerbahçe'ye götürmek istiyor."
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