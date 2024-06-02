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TRANSFER HABERİ: Lewandowski'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

İspanya La Liga'nın dev takımı Barcelona'nın yıldız oyuncusu Robert Lewandowski, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 21:42
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TRANSFER HABERİ: Lewandowski'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.

Polonyalı yıldızın adı, sarı lacivertli takımla anılıyordu. Lewandowski, Fenerbahçe'nin kendisiyle iletişime geçmediğini söyledi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Lewa, "Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

35 yaşındaki golcünün Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Lewandowski, Barcelona formasıyla toplamda 95 maça çıktı ve 59 gol, 17 asist yaptı.

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