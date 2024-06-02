Mourinho’yu KAP’tı geliyor

Süper Lig'i Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezonun çalışmalarına ilk önce teknik adam değişikliği yaparak başladı. İsmail Kartal'la yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyanın en iyi 5 teknik direktöründen biri olarak gösterilen Portekizli Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüp, dün resmi hesabından yaptığı açıklamayla Jose Mourinho ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

2 YILDA 46 MİLYON EURO MAAŞ

Yapılan açıklamada; "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Jose Mourinho'nun yarın İstanbul'a gelmesi ve ardından 2+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 61 yaşındaki menajerin Fenerbahçe'ye maliyeti ise dudak uçuklatan cinsten... Portekizli teknik adamın yardımcılarıyla birlikte 2 sezonda Fenerbahçe'den 46 milyon euro ücret alacağı vurgulandı.

G.SARAY'I TAHTINDAN İNDİRECEK

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'yla anlaşmasına sayfalarında geniş yer verdi. "eplindex.com" adlı haber sitesi ise; Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gitmesini; "Türk futbolunda yeni bir sayfanın sinyalini veriyor ve taktik zekasını ve engin tecrübesini Türkiye Süper Lig'e taşıyor. Fenerbahçe, Jose'yle Galatasaray'ı tahtından indirmek istiyor" sözleriyle yorumladı.

3'LÜ SAVUNMAYLA OYNUYOR

Jose Mourinho, Roma'ya imza attığı ilk dönmede 4-2-3-1 dizilimiyle takımını sahaya çıkarıyordu. Ancak Portekizli çalıştırıcı, sonrasında 3-1-4-2 ve 3-5-2'yle oynatmaya başladı, takımı... Çift forvet Jose Mourinho'nun son dönemdeki vazgeçilmezi oldu.

TÜRK YARDIMCI DA OLACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho iye yaptığı anlaşmada yardımcı ekibinde bir tane Türk antrenörün de bulunmasını istedi. Koç'un Jose'ye, "Ülke futbolunu ve parametreleri daha iyi anlamayabilmeniz için Türk bir yardımcı antrenörün ekibinizde bulunmasında fayda var" dediği, Portekizli çalıştırıcının da buna sıcak baktığı öğrenildi. Bu isim ilerleyen günlerde belli olacak.

BAŞARILAR DİLİYORUM

Real Madrid'de oynarken Jose Mourinho ile birlikte çalışan Brezilyalı Kaka, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesinin ardından Sky Sports'a konuştu. Kaka, "Jose Mourinho ile Real Madrid'de üç yıl birlikte çalıştım. İnanılmaz bir teknik direktör, her zaman kazanmak isteyen sert bir antrenör. Ona Fenerbahçe'de iyi şanslar diliyorum" dedi.

6 DİL BİLİYOR

F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Portekizce, İngilizce, İspanyolca, Katalanca, İtalyanca ve Fransızca konuşabiliyor. Bu da tecrübeli çalıştırıcının, oyuncularıyla olan iletişiminde ona kolaylık sağlıyor. Ayrıca Mourinho 2009'da Lizbon Teknik Üniversitesi'nden profesyonel futboldaki başarılarından dolayı doktora derecesi aldı.

MUHTEŞEM BİR TEKNİK DİREKTÖR

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından şu açıklamayı yaptı: "Jose Mourinho, Portekiz'in sahip olduğu muhteşem teknik direktörlerden biri. Birçok önemli takımda görev aldı. Bir takımın başına gelebilecek en iyi hocalardan biri. Belki günün birinde Portekiz Milli Takımı'nı da çalıştırmaya gelir. Fenerbahçe'ye de çok şey katacağını, bilgisiyle takımı oldukça iyi yerlere taşıyacağını düşünüyorum."