Jose Mourinho'dan Fenerbahçe açıklaması: Gitmek istiyorum ama...

MOURINHO'DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde yorumculuk yapacak olan Portekizli teknik adam, bu gelişmeyle ilgili İngiliz Sky Sports kanalına verdiği röportajda sarı lacivertli ekibin teklifi ve görüşmelerde son durum hakkında konuştu. Mourinho Fenerbahçe için şunları söyledi: