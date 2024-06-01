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Jose Mourinho'dan Fenerbahçe açıklaması: Gitmek istiyorum ama...

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin teklifi ve görüşmelerde son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, İngiliz basınına verdiği röportajda sarı lacivertli ekibe gitmek istediğini ancak henüz net bir durum olmadığını belirtti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 19:39 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 19:45
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Jose Mourinho'dan Fenerbahçe açıklaması: Gitmek istiyorum ama...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la kıran kırana geçen şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdüren Fenerbahçe, 99 puanla ligi 2. bitirdi.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe açıklaması: Gitmek istiyorum ama...

Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe açıklaması: Gitmek istiyorum ama...

F.Bahçe'den yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlamıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." denildi.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe açıklaması: Gitmek istiyorum ama...

MOURINHO'DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde yorumculuk yapacak olan Portekizli teknik adam, bu gelişmeyle ilgili İngiliz Sky Sports kanalına verdiği röportajda sarı lacivertli ekibin teklifi ve görüşmelerde son durum hakkında konuştu. Mourinho Fenerbahçe için şunları söyledi:

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe açıklaması: Gitmek istiyorum ama...

"Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bir kesinlik yok. Resmi olarak bir şey doğrulayamam ama gitmek istiyorum."

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe açıklaması: Gitmek istiyorum ama...

Fenerbahçe'ye gitmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için geçecek zorlu yolculuk hakkındaki soruya ise Mourinho şu yanıtı verdi:

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe açıklaması: Gitmek istiyorum ama...

"Zor geçecek. Gruplara kalmak için 3 tur geçmek gerekecek. Fenerbahçe'nin kadrosundan 8 oyuncu EURO 2024'te olacak ve ilk turda takıma katılamayacaklar.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe açıklaması: Gitmek istiyorum ama...

Bu yüzden zor olacak. Eğer gidersem zorluğu severim ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele edeceğiz."

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