Jose Mourinho'dan Fenerbahçe açıklaması: Gitmek istiyorum ama...
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin teklifi ve görüşmelerde son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, İngiliz basınına verdiği röportajda sarı lacivertli ekibe gitmek istediğini ancak henüz net bir durum olmadığını belirtti. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 19:39 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 19:45
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MOURINHO'DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde yorumculuk yapacak olan Portekizli teknik adam, bu gelişmeyle ilgili İngiliz Sky Sports kanalına verdiği röportajda sarı lacivertli ekibin teklifi ve görüşmelerde son durum hakkında konuştu. Mourinho Fenerbahçe için şunları söyledi:
"Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bir kesinlik yok. Resmi olarak bir şey doğrulayamam ama gitmek istiyorum."
Fenerbahçe'ye gitmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için geçecek zorlu yolculuk hakkındaki soruya ise Mourinho şu yanıtı verdi:
"Zor geçecek. Gruplara kalmak için 3 tur geçmek gerekecek. Fenerbahçe'nin kadrosundan 8 oyuncu EURO 2024'te olacak ve ilk turda takıma katılamayacaklar.
Bu yüzden zor olacak. Eğer gidersem zorluğu severim ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele edeceğiz."
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