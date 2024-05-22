Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş Galatasaray sözleri! "Acısını hiçbir zaman atamazlar"
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray'ı 1-0 yenerek önemli bir zafer kazandı. Sarı-lacivertlilerde bu sezon özellikle derbi performansıyla dikkat çeken teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray derbisi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
KARTAL HERKESE MEYDAN OKUYOR
Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleşmesi İstanbulspor maçıyla sona ererken, yeni sezonda koltuğa kimin oturacağı şimdiden kulaktan kulağa yayılıyor.
Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarışacağı başkanlık seçiminde 'Jose Mourinho-Stefano Pioli' diye papatya falları açılıyor.
62 yaşındaki Kartal ise tüm söylentilere sahada cevap veriyor. Bu sezonki performansıyla parmak ısırtan deneyimli hoca, Fenerbahçe tarihine geçerek tek başına zirveye çıktı.
BU SEZON 2.59 ORTALAMA TUTTURDU
3. dönemini yaşadığı Kanarya'da 89 lig karşılaşmasına çıkan Kartal, 2.37 puan ortalamasıyla 1995-96'da görev yapan Alberto Parreira'dan (2.47) bu yana Fenerbahçe'nin son 28 yıldaki en iyi hocası oldu.
Emre Belözoğlu (2.30), Todor Veselinovic (2.27), Jorge Jesus (2.22) ve Aykut Kocaman (2.08) onun gerisinde kaldı.
Ayrıca Kartal, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı son 9 derbiyi (7G-2B) kaybetmedi. Bu sezon ise 2.59 puan ortalaması tutturdu.
"ACILARINI İÇLERİNDEN ATAMAZLAR"
Fenerbahçe'nin Youtube hesabından, Galatasaray derbisi öncesi, devre arası ve sonrası yaşananlar paylaşıldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın yaptığı konuşmalar ise dikkat çekti.
62 yaşındaki hocanın, Samandıra'da oyuncularına, "Tarih boyunca yaşadıkları sürece orada alacağımız 3 puanın acısını hiçbir zaman içlerinden atamazlar. Uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak bir sonuç olacak onlar için. Bir çöküş, bir üzüntü…" dediği görüldü.
Mücadeleden önce soyunma odasında ise "Bugün hesap kesme günü, bunu unutmayın. Buraya bunun için geldik ve herkese göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
Devre arasında da Kartal, "Artık 1 kişi eksiğiz, oyundan atılan arkadaşınız için oynayacaksınız. 10 kişi bile oynasak, bunlardan ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Biz 10 kişi de bunları yenebiliriz" sözlerini sarf etti.
Müsabakanın sonunda da "Bütün ittifakların oyununu bozduk. Bu gece tarih yazdınız" diye konuştu.
DİĞER