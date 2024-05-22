Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş Galatasaray sözleri! "Acısını hiçbir zaman atamazlar"

Devre arasında da Kartal, "Artık 1 kişi eksiğiz, oyundan atılan arkadaşınız için oynayacaksınız. 10 kişi bile oynasak, bunlardan ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Biz 10 kişi de bunları yenebiliriz" sözlerini sarf etti.