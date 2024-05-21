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FENERBAHÇE HABERİ: En uzun seriye İsmail Kartal imzası!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon takımıyla deplasmanda çıktığı 19 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu müsabakaların 16'sını kazanan, 3'ünde de berabere kalan sarı-lacivertli ekip, 2023-2024 sezonunu dış sahada kaybetmeden tamamlamış olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 16:01
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FENERBAHÇE HABERİ: En uzun seriye İsmail Kartal imzası!

Trendyol Süper Lig'in son haftasına 96 puanla ikinci sırada giren Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda rakiplerine şans tanımadı. Sarı-lacivertliler, son olarak derbide konuk olduğu Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. İsmail Kartal'ın öğrencileri 2023-2024 sezonunda dış sahada Süper Lig tarihinin en fazla galibiyet ve en fazla puan topladığı dönemi yaşadı.

Deplasmanda 19 maça çıkan Fenerbahçe, 16 galibiyet, 3 beraberlik elde etti ve 51 puan topladı. Sezonun ilk 2 deplasmanında kaleyi İrfan Can Eğribayat korurken, 17 maçta ise Dominik Livakovic forma giydi. Fenerbahçeli kaleciler 12 maçta kalesini gole kapattı.

Kanarya, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlarla deplasmanda oynadığı mücadelelerde hanesine 3 puan yazdırdı. Galatasaray'ı 1-0 yenen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı 3-1, Trabzonspor'u 3-2 ve Başakşehir'i de 1-0 mağlup etmeyi başardı.

EN UZUN DEPLASMAN SERİSİNDE İMZASI VAR

Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevinde 3. dönemini geçiren İsmail Kartal, son 26 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Bu sezon dış sahada da başarılı performans sergileyen Kartal, Fatih Karagümrük maçı sonrası üst üste 10 galibiyete ulaşarak lig rekoru kırmıştı.

2021-2022 sezonunun ikinci yarısında göreve gelen Kartal, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla sezonu 2. tamamlarken, son 14 lig karşılaşmasında yenilgi görmedi. Deneyimli teknik adam, o sezon 9 dış saha maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, 2014-2015 sezonunun son 5 deplasman maçında ise 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Böylelikle İsmail Kartal, Fenerbahçe yönetiminde son 33 dış saha maçında kaybetmedi ve lig tarihinde sarı-lacivertlilerin en uzun deplasman serisine (25 galibiyet, 8 beraberlik) imza attı.

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