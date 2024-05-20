Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'den üst üste paylaşımlar gelmeye devam ediyor.
Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabından, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısına başladığı esnada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Takımın galibiyet pozunu paylaşan sarı-lacivertliler, "Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen Şimdi ağlamak geldiyse içinden Ne fark eder, ne fark eder." notunu düştü.
🎙️ Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen
Şimdi ağlamak geldiyse içinden
Ne fark eder, ne fark eder 🎶 pic.twitter.com/NbPAaF2qBg
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 20, 2024