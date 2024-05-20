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Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt!

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in konuşma yaptığı sırada flaş bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertliler resmi hesabından paylaştığı galibiyet fotoğrafına,  "Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen Şimdi ağlamak geldiyse içinden Ne fark eder, ne fark eder." notunu düştü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 17:17 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 17:30
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'den üst üste paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabından, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısına başladığı esnada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Takımın galibiyet pozunu paylaşan sarı-lacivertliler, "Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen Şimdi ağlamak geldiyse içinden Ne fark eder, ne fark eder." notunu düştü.

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