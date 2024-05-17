Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Jose Mourinho derken...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon takımı çalıştıracak teknik direktör büyük merak konusu haline gelirken gündeme Jose Mourinho gelmişti. Son olarak Kanarya'nın, Mourinho yerine çok flaş bir isimle daha yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Yeniden aday olan başkan Ali Koç'un seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu getirmek istediği iddia edilmişti.
Menajerlerin de Fenerbahçe'ye Al-Ittihad'ı çalıştıran Marcelo Gallardo'yu önerdiği biliniyor.
Takvim'in haberine göre; Göreve tartışmasız bir ismi getirmek isteyen Koç'un Mourinho sonrası ikinci adayının İtalyan devi Milan'da çalışan Stefano Pioli olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Pioli'nin temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve şartlarını sorduğu belirlendi. 5
8 yaşındaki Pioli'nin Milan ile kontratı normal şartlarda 2025 yılında sona erecek.
Pioli, İtalya Ligi'nde Fiorentina, Inter, Lazio gibi dev kulüplerde de başarıyla görev aldı.
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