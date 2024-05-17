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Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Jose Mourinho derken...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon takımı çalıştıracak teknik direktör büyük merak konusu haline gelirken gündeme Jose Mourinho gelmişti. Son olarak Kanarya'nın, Mourinho yerine çok flaş bir isimle daha yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Jose Mourinho derken...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki mücadelesine devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin şampiyonluğu neredeyse mucizelere kalmış durumda. Kanarya, hafta sonu Galatasaray ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Jose Mourinho derken...

Fenerbahçe'nin şampiyonluk için tek şansı var. Sarı-lacivertlilerin derbiyi kazanıp ardından ertesi hafta Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesini ve kendisinin kazanması gerekiyor.

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Jose Mourinho derken...

Sezonu kupasız kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Fenerbahçe'de fatura teknik direktör İsmail Kartal'a kesilecek ve yeni sezonda 62 yaşındaki çalıştırıcı ile devam edilmeyecek.

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Jose Mourinho derken...

Yeniden aday olan başkan Ali Koç'un seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu getirmek istediği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Jose Mourinho derken...

Menajerlerin de Fenerbahçe'ye Al-Ittihad'ı çalıştıran Marcelo Gallardo'yu önerdiği biliniyor.

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Jose Mourinho derken...

Takvim'in haberine göre; Göreve tartışmasız bir ismi getirmek isteyen Koç'un Mourinho sonrası ikinci adayının İtalyan devi Milan'da çalışan Stefano Pioli olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Jose Mourinho derken...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Pioli'nin temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve şartlarını sorduğu belirlendi. 5

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Jose Mourinho derken...

8 yaşındaki Pioli'nin Milan ile kontratı normal şartlarda 2025 yılında sona erecek.

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Jose Mourinho derken...

Pioli, İtalya Ligi'nde Fiorentina, Inter, Lazio gibi dev kulüplerde de başarıyla görev aldı.

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