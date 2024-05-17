Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Jose Mourinho derken...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki mücadelesine devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin şampiyonluğu neredeyse mucizelere kalmış durumda. Kanarya, hafta sonu Galatasaray ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk için tek şansı var. Sarı-lacivertlilerin derbiyi kazanıp ardından ertesi hafta Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesini ve kendisinin kazanması gerekiyor.