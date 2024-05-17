TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan flaş karar! Sezon sonu...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak tecrübeli futbolcunun almış olduğu o karar gündeme oturdu. İşte detaylar...
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Geride bıraktığımız günlerde adı Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal ile de anılan Dzeko'nun son transferini yapacağı ve astronomik bir teklif alması halinde bunu düşüneceği gelen haberler arasında yer alıyor.
33 GOLE KATKI YAPTI
Dzeko'nun Kanarya ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek. Bu sezon görev aldığı 44 maçta 24 gol, 9 asist üreten Edin Dzeko, Fenerbahçe'den yıllık 4.2 milyon Euro garanti ücret alıyor.
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