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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan flaş karar! Sezon sonu...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak tecrübeli futbolcunun almış olduğu o karar gündeme oturdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan flaş karar! Sezon sonu...

Bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Geleceği tartışma konusu olan tecrübeli golcünün, Kanarya'ya sezon sonu itibarıyla veda etmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan flaş karar! Sezon sonu...

TRANSFERE SICAK

Sarı-lacivertl takıma ilk geldiği dönemde Körfez kulüplerinin transfer tekliflerine soğuk bakan Bosna Hersekli golcünün kararını değiştirdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan flaş karar! Sezon sonu...

Takvim'de yer alan habere göre Edin Dzeko'nun yeni bir maceraya atılmaya sıcak baktığı belirlendi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan flaş karar! Sezon sonu...

Geride bıraktığımız günlerde adı Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal ile de anılan Dzeko'nun son transferini yapacağı ve astronomik bir teklif alması halinde bunu düşüneceği gelen haberler arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan flaş karar! Sezon sonu...

33 GOLE KATKI YAPTI

Dzeko'nun Kanarya ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek. Bu sezon görev aldığı 44 maçta 24 gol, 9 asist üreten Edin Dzeko, Fenerbahçe'den yıllık 4.2 milyon Euro garanti ücret alıyor.

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