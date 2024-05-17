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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a flaş cevap!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım'ın, Jose Mourinho sözleri gündeme oturmuştu. Dünyaca ünlü hocanın Kanarya'ya gelme durumu büyük bir merak konusu haline gelirken Portekizli çalıştırıcıdan Yıldırım'a flaş cevap geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a flaş cevap!

Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğünü açıklamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a flaş cevap!

Yıldırım, "Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine 'Fenerbahçe'nin sana, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var, hangi aday kazanırsa mutlaka Fenerbahçe'ye gel' dedim.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a flaş cevap!

Büyük ihtimalle biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a flaş cevap!

Menajerleriyle görüşmelerimiz devam ediyor" demişti. Portekizli teknik adamın, Yıldırım'a "Ben başkanlarla anlaşırım. Seçimi kazanırsan ayrıntıları konuşuruz" dediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a flaş cevap!

F.BAHÇE'YE ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI

Bu arada 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ın teknik direktörü olarak Fenerbahçe'ye rakip olan Jose Mourinho'nun sözleri yeniden gündem oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a flaş cevap!

Portekizli hoca, "Maçlarını kazanıyor olması bizim için sürpriz değil. Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu düşünüyorum" diyerek övgüler yağdırmıştı.

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