FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a flaş cevap!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım'ın, Jose Mourinho sözleri gündeme oturmuştu. Dünyaca ünlü hocanın Kanarya'ya gelme durumu büyük bir merak konusu haline gelirken Portekizli çalıştırıcıdan Yıldırım'a flaş cevap geldi. İşte detaylar...
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Menajerleriyle görüşmelerimiz devam ediyor" demişti. Portekizli teknik adamın, Yıldırım'a "Ben başkanlarla anlaşırım. Seçimi kazanırsan ayrıntıları konuşuruz" dediği belirtildi.
F.BAHÇE'YE ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI
Bu arada 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ın teknik direktörü olarak Fenerbahçe'ye rakip olan Jose Mourinho'nun sözleri yeniden gündem oldu.
Portekizli hoca, "Maçlarını kazanıyor olması bizim için sürpriz değil. Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu düşünüyorum" diyerek övgüler yağdırmıştı.
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