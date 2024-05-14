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Fenerbahçe'ye sürpriz hoca adayı! Jose Mourinho derken...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanırken gündeme flaş bir isim geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Fenerbahçe'ye sürpriz hoca adayı! Jose Mourinho derken...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe sezona her kulvarda iddialı bir şekilde başladı.

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Fenerbahçe'ye sürpriz hoca adayı! Jose Mourinho derken...

Kanarya'da Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden elenmesinin ardından Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu da zora soktu.

Fenerbahçe'ye sürpriz hoca adayı! Jose Mourinho derken...

Sezonu kupasız kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Fenerbahçe'de fatura teknik direktör İsmail Kartal'a kesilecek ve yeni sezonda 62 yaşındaki çalıştırıcı takımın başında olmayacak.

Fenerbahçe'ye sürpriz hoca adayı! Jose Mourinho derken...

Yeniden aday olan başkan Ali Koç'un seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu getirmek istediği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'ye sürpriz hoca adayı! Jose Mourinho derken...

Ancak Fenerbahçe'nin görüştüğü ilk ismin Al-İttihad'ı çalıştıran Marcelo Gallardo olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye sürpriz hoca adayı! Jose Mourinho derken...

Arjantin basınından TyC Sports'un haberine göre; Fenerbahçe 48 yaşındaki teknik adama teklifte bulundu. Haberin içeriğinde ise; Pioli ile yolları ayırmaya hazırlanan Milan'ın ve Tuchel'le sezon sonu vedalaşacak olan Bayern Münih'in de Gallardo için nabız yokladığı bilgisi yer aldı.

Fenerbahçe'ye sürpriz hoca adayı! Jose Mourinho derken...

Arabistan'da aradığı ortamı bulamayan Arjantinli çalıştırıcının, Avrupa'ya gitmek istediği ve bu nedenle yüksek maaşını bırakabileceği vurgulandı.

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