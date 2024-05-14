Fenerbahçe'ye sürpriz hoca adayı! Jose Mourinho derken...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanırken gündeme flaş bir isim geldi. İşte haberin detayları...
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Yeniden aday olan başkan Ali Koç'un seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu getirmek istediği iddia edilmişti.
Ancak Fenerbahçe'nin görüştüğü ilk ismin Al-İttihad'ı çalıştıran Marcelo Gallardo olduğu ortaya çıktı.
Arjantin basınından TyC Sports'un haberine göre; Fenerbahçe 48 yaşındaki teknik adama teklifte bulundu. Haberin içeriğinde ise; Pioli ile yolları ayırmaya hazırlanan Milan'ın ve Tuchel'le sezon sonu vedalaşacak olan Bayern Münih'in de Gallardo için nabız yokladığı bilgisi yer aldı.
Arabistan'da aradığı ortamı bulamayan Arjantinli çalıştırıcının, Avrupa'ya gitmek istediği ve bu nedenle yüksek maaşını bırakabileceği vurgulandı.
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