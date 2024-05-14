Fenerbahçe'ye sürpriz hoca adayı! Jose Mourinho derken...

Arjantin basınından TyC Sports'un haberine göre; Fenerbahçe 48 yaşındaki teknik adama teklifte bulundu. Haberin içeriğinde ise; Pioli ile yolları ayırmaya hazırlanan Milan'ın ve Tuchel'le sezon sonu vedalaşacak olan Bayern Münih'in de Gallardo için nabız yokladığı bilgisi yer aldı.