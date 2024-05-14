FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın geleceği netleşti! Yeni sezonda...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın durumu merak konusu oldu. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli çalıştırıcının geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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İSMAİL KARTAL ÇOK KIRGIN
Başkan Koç'un sözlerinden sonra kırılan Kartal'ın maç sonunda geleceğiyle ilgili yaptığı, "Ben gel denildiğinde gelir, git denildiğinde giderim. Ben Fenerbahçe'nin çocuğuyum" sözlerinin sitem içerdiği öğrenildi.
CİMBOM 1 PUAN UZAKLIKTA
36 haftada 29 galibiyet alan Fener, 92 gol atarken 31 gol yedi.
Sarı-lacivertliler, 99 puanlı Galatasaray'ın ardından 93 puanla 2. sırada.
Pazar günkü derbide Cimbom, 1 puan bile alması durumunda şampiyon olacak.
2.38'LİK ORTALAMA YAKALADI
İsmail Kartal, Süper Lig'de maç başına 2.58 ortalama yakalarken, genel ortalamada ise 2.38 maç başına galibiyet oranı elde etti.
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