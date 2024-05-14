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FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın geleceği netleşti! Yeni sezonda...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın durumu merak konusu oldu. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli çalıştırıcının geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın geleceği netleşti! Yeni sezonda...

Ses getiren transferler ve mutlak şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda 36. hafta sonunda ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynayacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın geleceği netleşti! Yeni sezonda...

AYRILIK KARARI NETLEŞTİ

Sezon bitiminde yapılacak seçimde yeniden aday olma kararı alan Fenerbahçe'nin 1 numarası Ali Koç, sadece yönetimde değil teknik ekipte de bir değişiklik yapmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın geleceği netleşti! Yeni sezonda...

Takvim'in haberine göre; Başkan Koç'un teknik direktör İsmail Kartal ile Konyaspor maçı sonrası görüştüğü ve "Hocam çok başarılı oldun. Ama yeni sezonda başka planımız var. Emek ve gayretiniz için çok teşekkür ederiz" dediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın geleceği netleşti! Yeni sezonda...

İSMAİL KARTAL ÇOK KIRGIN

Başkan Koç'un sözlerinden sonra kırılan Kartal'ın maç sonunda geleceğiyle ilgili yaptığı, "Ben gel denildiğinde gelir, git denildiğinde giderim. Ben Fenerbahçe'nin çocuğuyum" sözlerinin sitem içerdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın geleceği netleşti! Yeni sezonda...

CİMBOM 1 PUAN UZAKLIKTA

36 haftada 29 galibiyet alan Fener, 92 gol atarken 31 gol yedi.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın geleceği netleşti! Yeni sezonda...

Sarı-lacivertliler, 99 puanlı Galatasaray'ın ardından 93 puanla 2. sırada.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın geleceği netleşti! Yeni sezonda...

Pazar günkü derbide Cimbom, 1 puan bile alması durumunda şampiyon olacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'ın geleceği netleşti! Yeni sezonda...

2.38'LİK ORTALAMA YAKALADI

İsmail Kartal, Süper Lig'de maç başına 2.58 ortalama yakalarken, genel ortalamada ise 2.38 maç başına galibiyet oranı elde etti.

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