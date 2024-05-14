FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan derbi öncesi kritik toplantı!

"Hepinize teşekkür ediyorum. Güzel bir galibiyet aldık. Bu galibiyetle iddiamızı sürdürdük. Ancak şu andan itibaren Galatasaray derbisine odaklanacağız.

Sezonun en önemli maçı olacak bizim açımızdan... Hem taraftarımıza hem camiamıza hem de yönetimimize borcumuz var. Derbi galibiyetiyle onları sevindirelim, borcumuzu ödeyelim ve şampiyonluk iddiamızı da son maça taşıyalım.