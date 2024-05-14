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FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan derbi öncesi kritik toplantı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dev derbide Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kanarya'nın şampiyonluk için kazanmaktan başka çaresi bulunmazken teknik direktör İsmail Kartal'dan oyuncularına maç öncesi dikkat çeken motivasyon konuşması geldi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan derbi öncesi kritik toplantı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk etti. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertli ekip bu mücadeleyi 3-0 kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan derbi öncesi kritik toplantı!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Kayseri maçı sonrasında farklı galibiyetten dolayı oyuncularını tek tek kutladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan derbi öncesi kritik toplantı!

Karşılaşmanın ardından öğrencilerine soyunma odasında kısa bir konuşma yapan 62 yaşındaki çalıştırıcı, şu andan itibaren Galatasaray derbisine odaklanmaları gerektiğini söyledi. İşte Kartal'ın tüm sözleri...

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan derbi öncesi kritik toplantı!

"Hepinize teşekkür ediyorum. Güzel bir galibiyet aldık. Bu galibiyetle iddiamızı sürdürdük. Ancak şu andan itibaren Galatasaray derbisine odaklanacağız.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan derbi öncesi kritik toplantı!

Sezonun en önemli maçı olacak bizim açımızdan... Hem taraftarımıza hem camiamıza hem de yönetimimize borcumuz var. Derbi galibiyetiyle onları sevindirelim, borcumuzu ödeyelim ve şampiyonluk iddiamızı da son maça taşıyalım.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan derbi öncesi kritik toplantı!

Gideceğiz ve kazanıp döneceğiz. Herkes şampiyonluğumuz için mucize gerekli diyor. Ancak sizin bir mucizeye ihtiyacınız yok. Bir mucize olduğunuzu hatırlamaya ihtiyacınız var. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz.

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