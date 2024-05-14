FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan derbi öncesi kritik toplantı!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dev derbide Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kanarya'nın şampiyonluk için kazanmaktan başka çaresi bulunmazken teknik direktör İsmail Kartal'dan oyuncularına maç öncesi dikkat çeken motivasyon konuşması geldi. İşte o sözler...
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"Hepinize teşekkür ediyorum. Güzel bir galibiyet aldık. Bu galibiyetle iddiamızı sürdürdük. Ancak şu andan itibaren Galatasaray derbisine odaklanacağız.
Sezonun en önemli maçı olacak bizim açımızdan... Hem taraftarımıza hem camiamıza hem de yönetimimize borcumuz var. Derbi galibiyetiyle onları sevindirelim, borcumuzu ödeyelim ve şampiyonluk iddiamızı da son maça taşıyalım.
Gideceğiz ve kazanıp döneceğiz. Herkes şampiyonluğumuz için mucize gerekli diyor. Ancak sizin bir mucizeye ihtiyacınız yok. Bir mucize olduğunuzu hatırlamaya ihtiyacınız var. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz.
Bu forma, bu renkler zaten bize bir mucize. Şampiyon olacağımıza inanın. Biz bunu başaracağız."
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