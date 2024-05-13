Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'dan flaş Jose Mourinho açıklaması!

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'dan flaş Jose Mourinho açıklaması!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden adaylığını koyan Aziz Yıldırım dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın Jose Mourinho sözleri ise gündeme oturdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 21:01 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 21:28
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'dan flaş Jose Mourinho açıklaması!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak eski başkan Aziz Yıldırım'ın başkanlığa yeniden adaylığını koyacağı belli oldu.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'dan flaş Jose Mourinho açıklaması!

Yıldırım konuyla ilgili olarak TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'dan flaş Jose Mourinho açıklaması!

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ:

Kimseyle kavga etmeyeceğiz. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü daha büyük hale getirecek şekilde bir organizasyon için çalışacağız. Yapılan bazı hataları düzelteceğiz. Hem bizim, hem mevcut yönetimin.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'dan flaş Jose Mourinho açıklaması!

"KAZANIRSAK MOURINHO'YU GETİRECEĞİM"

Geçen hafta Jose Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat görüştüm. Kendisine şunu söyledim.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'dan flaş Jose Mourinho açıklaması!

Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var. Senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var. Çok samimi konuştuk. Kazanırsak Mourinho'yu getireceğim.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'dan flaş Jose Mourinho açıklaması!

"NE KADAR OYUNCU İSTERSE ALACAĞIZ"

Jose Mourinho, Konyaspor-Fenerbahçe maçını canlı izlediğini söyledi bana. Anlattı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan Kartal'a sert sözler!
Fenerbahçe seçimi ne zaman?
💊ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ SÖZLERİ 2024
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (13 Mayıs)
LGS'YE KAÇ GÜN KALDI?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Play-off eşleşmeleri belli oldu! Play-off eşleşmeleri belli oldu! 22:05
F.Bahçe Beko evinde kazandı F.Bahçe Beko evinde kazandı 22:04
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte o isimler Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte o isimler 20:35
Yıldırım'dan flaş Mourinho açıklaması! Yıldırım'dan flaş Mourinho açıklaması! 20:40
Fenerbahçe seçimi ne zaman? Fenerbahçe seçimi ne zaman? 20:46
Toroğlu'dan Kartal'a sert sözler! Toroğlu'dan Kartal'a sert sözler! 21:11
Daha Eski
UEFA'dan hakem açıklaması! UEFA'dan hakem açıklaması! 17:54
Yıldırım'dan flaş hamle! Başkanlığa aday oldu Yıldırım'dan flaş hamle! Başkanlığa aday oldu 18:06
Giroud'dan flaş kariyer kararı! Giroud'dan flaş kariyer kararı! 18:31
F.Bahçe ve G.Saray peşindeydi! Fransızlar devreye girdi... F.Bahçe ve G.Saray peşindeydi! Fransızlar devreye girdi... 18:42
Renk pusulası belli oldu! Renk pusulası belli oldu! 18:56
Barış Alper bombası! Türk futbol tarihine geçecek Barış Alper bombası! Türk futbol tarihine geçecek 19:04