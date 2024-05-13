Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'dan flaş Jose Mourinho açıklaması!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden adaylığını koyan Aziz Yıldırım dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın Jose Mourinho sözleri ise gündeme oturdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 21:01 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 21:28
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"KAZANIRSAK MOURINHO'YU GETİRECEĞİM"
Geçen hafta Jose Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat görüştüm. Kendisine şunu söyledim.
Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var. Senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var. Çok samimi konuştuk. Kazanırsak Mourinho'yu getireceğim.
"NE KADAR OYUNCU İSTERSE ALACAĞIZ"
Jose Mourinho, Konyaspor-Fenerbahçe maçını canlı izlediğini söyledi bana. Anlattı.
Orada gördüklerini ifade etti. Memnuniyet duyduk. Kendisi de çalışıyor. Ne kadar oyuncu isterse alacağız.
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