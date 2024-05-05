FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski ile yollar ayrılıyor. 24 yaşındaki futbolcunun menajeri İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli yönetime ayrılık talebini ve ilgilenen takımları iletti. Yıldız oyuncu sezonun sona ermesiyle birlikte yeni takımına imza atacak. İşte bonservis bedeli ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Polonyalı yıldız, oynadığı futbolla taraftarın gözdesi haline geldi.
51 resmi maçta forma giyen Szymanski, 12 gol ve 18 asistlik performansıyla beğeni topladı.
Sergilediği grafikle göz dolduran genç oyuncu, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ!
Oyuncunun menajeri Mariusz Piekarski, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Piekarski, Sebastian'la ilgilenen kulüpleri ve tekliflerini sarı-lacivertlilere iletti.
9 TAKIM İRTİBATTA
Oyuncusunun Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak istediğinin de altını çizen Piekarski, şu ana kadar 9 takımın kendisiyle irtibat kurduğunu vurguladı.
BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO!
Fenerbahçe yönetimi de 20 milyon euronun altındaki tekliflerin kabul edilmeyeceğini Polonyalı 10 numaranın menajerine söyledi.
Piekarski de 20 milyon euroluk teklif getirmek konusunda sıkıntı yaşamayacağını belirtti. Sezon sonunda Sebastian, yuvadan uçacak.
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