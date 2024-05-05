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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski ile yollar ayrılıyor. 24 yaşındaki futbolcunun menajeri İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli yönetime ayrılık talebini ve ilgilenen takımları iletti. Yıldız oyuncu sezonun sona ermesiyle birlikte yeni takımına imza atacak. İşte bonservis bedeli ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, sezon sonunda sarı-lacivertli renklere veda ediyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Polonyalı yıldız, oynadığı futbolla taraftarın gözdesi haline geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

51 resmi maçta forma giyen Szymanski, 12 gol ve 18 asistlik performansıyla beğeni topladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Sergilediği grafikle göz dolduran genç oyuncu, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ!
Oyuncunun menajeri Mariusz Piekarski, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Piekarski, Sebastian'la ilgilenen kulüpleri ve tekliflerini sarı-lacivertlilere iletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

9 TAKIM İRTİBATTA
Oyuncusunun Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak istediğinin de altını çizen Piekarski, şu ana kadar 9 takımın kendisiyle irtibat kurduğunu vurguladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO!
Fenerbahçe yönetimi de 20 milyon euronun altındaki tekliflerin kabul edilmeyeceğini Polonyalı 10 numaranın menajerine söyledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Piekarski de 20 milyon euroluk teklif getirmek konusunda sıkıntı yaşamayacağını belirtti. Sezon sonunda Sebastian, yuvadan uçacak.

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