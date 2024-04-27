Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Alman devi Fenerbahçe'nin yıldızını derbide izleyecek!

TRANSFER HABERİ - Alman devi Fenerbahçe'nin yıldızını derbide izleyecek!

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Alman devi derbide sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusunu izlemek için Kadıköy'de olacak. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 15:19
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Alman devi Fenerbahçe'nin yıldızını derbide izleyecek!

Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşinden koşturan İsmail Yüksek, derbide markaj altına alınacak.

TRANSFER HABERİ - Alman devi Fenerbahçe'nin yıldızını derbide izleyecek!

Takvim'in haberine göre, Alman şampiyonu Bayer Leverkusen'de sportif direktör Simon Rolfes'in yardımcılığını yapan Devin Özek, milli oyuncuyu izlemek için İstanbul'a geldi.

TRANSFER HABERİ - Alman devi Fenerbahçe'nin yıldızını derbide izleyecek!

Özek'in bugün oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini tribünden izleyeceği ve Sarı-Lacivertli yöneticilerle temasa geçeceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Alman devi Fenerbahçe'nin yıldızını derbide izleyecek!

Bilindiği gibi Leverkusen dışında Fransa Ligi'nin köklü takımlarından Lyon'un da İsmail Yüksek'e ilgisi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Alman devi Fenerbahçe'nin yıldızını derbide izleyecek!

LYON'U REDDETTİLER
Fransızlar, yıldız futbolcu için 12 milyon Euro'luk teklifte bulunmuş ancak Sarı-Lacivertli yönetim bu teklifi yetersiz bulmuştu.

TRANSFER HABERİ - Alman devi Fenerbahçe'nin yıldızını derbide izleyecek!

2020 yılında F.Bahçe'ye transfer olan 25 yaşındaki orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ - Alman devi Fenerbahçe'nin yıldızını derbide izleyecek!

Yönetimin milli oyuncudan 20 milyon Euro'luk bonservis beklentisi var.

TRANSFER HABERİ - Alman devi Fenerbahçe'nin yıldızını derbide izleyecek!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan millî futbolcu 1 gol atıp 6 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Alman devi Fenerbahçe'nin yıldızını derbide izleyecek!

14 kez A Milli Takım formasını giyen İsmail Yüksek 1 kez fileleri havalandırdı.

Topraktepe'den Necip açıklaması!
F.Bahçe - Beşiktaş | CANLI
DİĞER
İşte hem Fenerbahçe hem Beşiktaş forması giyen oyuncular! Süper Lig'in efsane isimleri...
İyi Parti'de Olağanüstü Kurultay: Seçim 2. tura kaldı! 4 isim yarışıyor! Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kondaz...
Salah ile Klopp arasında sinirler gerildi!
G.Saray'dan transfer harekatı! Milli yıldız imzayı atıyor