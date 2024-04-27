TRANSFER HABERİ - Alman devi Fenerbahçe'nin yıldızını derbide izleyecek!
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Alman devi derbide sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusunu izlemek için Kadıköy'de olacak. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
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Bilindiği gibi Leverkusen dışında Fransa Ligi'nin köklü takımlarından Lyon'un da İsmail Yüksek'e ilgisi bulunuyor.
LYON'U REDDETTİLER
Fransızlar, yıldız futbolcu için 12 milyon Euro'luk teklifte bulunmuş ancak Sarı-Lacivertli yönetim bu teklifi yetersiz bulmuştu.
2020 yılında F.Bahçe'ye transfer olan 25 yaşındaki orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Yönetimin milli oyuncudan 20 milyon Euro'luk bonservis beklentisi var.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan millî futbolcu 1 gol atıp 6 asist yaptı.
14 kez A Milli Takım formasını giyen İsmail Yüksek 1 kez fileleri havalandırdı.
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