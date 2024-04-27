TRANSFER HABERİ - Alman devi Fenerbahçe'nin yıldızını derbide izleyecek!

Bilindiği gibi Leverkusen dışında Fransa Ligi'nin köklü takımlarından Lyon'un da İsmail Yüksek'e ilgisi bulunuyor.

LYON'U REDDETTİLER

Fransızlar, yıldız futbolcu için 12 milyon Euro'luk teklifte bulunmuş ancak Sarı-Lacivertli yönetim bu teklifi yetersiz bulmuştu.