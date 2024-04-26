Haberler Fenerbahçe Mehmet Yozgatlı derbiyi yorumladı! "Fenerbahçe için tabir-i caizse..."

Mehmet Yozgatlı derbiyi yorumladı! "Fenerbahçe için tabir-i caizse..."

Son dakika spor haberleri: Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını terleten eski futbolcu Mehmet Yozgatlı, Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundu. Yozgatlı, cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak derbiyi değerlendirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Mehmet Yozgatlı derbiyi yorumladı! "Fenerbahçe için tabir-i caizse..."

Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Mehmet Yozgatlı, cumartesi günkü dev derbi öncesinde Fotomaç'a konuştu. Sarı-lacivertlilerin, kadro ve oyun olarak önde olduğunun altını çizen tecrübeli futbol adamı şunları söyledi:

Mehmet Yozgatlı derbiyi yorumladı! "Fenerbahçe için tabir-i caizse..."

"Sonuçta bu bir derbi. Derbilerin sonuçları belli olmaz. Örneğin; F.Bahçe Trabzon maçında favoriydi, yenildi. Ancak bu karşılaşma F.Bahçe için tabir-i caizse ölüm kalım maçı. Son dönemdeki yaptığı hatalarla bu derbi, Fenerbahçe için final maçı durumuna geldi.

Mehmet Yozgatlı derbiyi yorumladı! "Fenerbahçe için tabir-i caizse..."

Çünkü 4 puan fark var ve son 5 hafta ve de G.Saray deplasmanına gidecek. Bir hafta içinde Avrupa'dan elendi ve Sivasspor'a puan kaybetti. Takımda moraller bozuldu. Ama bu derbinin içeride olması bir avantaj. Bir nevi galibiyetle taraftarına kendini affettirip, Galatasaray'a 'pes etmedik, yarışta varız' demek zorunda. Sonuçta şu ana kadar olan olmuş, geçmişi değiştiremezsin ama geleceği değiştirme şansları var. Derbiyi kazanıp, G.Saray'ın puan kaybetmesini bekleyecekler. Başka yolu yok."

Mehmet Yozgatlı derbiyi yorumladı! "Fenerbahçe için tabir-i caizse..."

OLUMSUZ SONUÇTA PROTESTO KAÇINILMAZ

Yozgatlı: "Maçtan önce protesto olacağını düşünmüyorum. Futbolcuların kendini affettirme pozisyonu var. Maç öncesinde ve maç sırasında full destek olacaklardır. Taraftara bu yakışır. Ama alınacak sonuç önemli. Kötü bir sonuçla biterse derbi, karşılaşma sonrası protesto kaçınılmaz olur."

Mehmet Yozgatlı derbiyi yorumladı! "Fenerbahçe için tabir-i caizse..."

KARTAL'IN KARARLARI ÖNEMLİ

Mehmet Yozgatlı, derbinin sonucunu İsmail Kartal'ın vereceği kararların değiştireceğini söyledi ve "Fenerbahçeli futbolcular, geri düşünce o maçı çevirmek için savaşıyorlar. Taraftar arkalarında. Asıl soru işareti; İsmail hocanın değişiklikleri... İsmail hoca eleştiriliyor. Ana faktör İsmail Kartal'ın saha kenarında vereceği kararlar olacak" dedi.

Mehmet Yozgatlı derbiyi yorumladı! "Fenerbahçe için tabir-i caizse..."

HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR

Mehmet Yozgatlı, Fenerbahçeli futbolcuların kenetlenip, şampiyonluk için tüm güçleriyle savaşacaklarının da altını çizdi: "Futbolcuların üzerinde Beşiktaş maçı öncesi ufak da olsa bir baskı olacaktır. Ama bundan önceki haftalardaki olayları kafalarına taktıklarını düşünmüyorum. Hep birlikte çalışıp, bu maçtan üç puanı almaya çalışacaklar."

Mehmet Yozgatlı derbiyi yorumladı! "Fenerbahçe için tabir-i caizse..."

YABANCI HAKEME SICAK BAKMIYORUM

Mehmet Yozgatlı, son dönemde TFF tarafından VAR'a yabancı hakem atanmasını doğru bulmadığını söyledi: "Aslında yabancı hakeme sıcak bakmıyorum. Yerli hocalarımız kötü hocalar değil ama maalesef VAR'daki hakemlerimiz çok hatalar yapmaya başladılar. Teknoloji girmeye başlayınca futboldan soğumaya başladık. Keşke VAR olmasa hakem hatalarını eleştirsek daha iyi. VAR'ın ve teknolojinin futbola girmesini doğru bulmuyorum. Sonuçta hata insana mahsustur. Hatayı yapacaksa saha içindeki hakem yapsın. Ayrıca yabacı hakem hata yapacağına Türk hakem hata yapsın."

Mehmet Yozgatlı derbiyi yorumladı! "Fenerbahçe için tabir-i caizse..."

VAR FUTBOLDAN KALDIRILMALI

Mehmet Yozgatlı, Sivasspor maçının son dakikalarında Alman VAR hakemi Brand'ın verdiği kararın yanlış olduğunu vurguladı ve "Bana göre penaltı değil. Sivas maçındaki bu hatadan dolayı puan farkı 4'e çıktı belki de Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna mal olacak. Yabancı hakemden ziyade VAR futboldan kaldırılmalı" dedi.

Mehmet Yozgatlı derbiyi yorumladı! "Fenerbahçe için tabir-i caizse..."

BEŞİKTAŞ KONTRADAN GOL ARAR

Beşiktaş'ın Kadıköy'de önceliği savunmaya vereceğini belirten Mehmet Yozgatlı, "Sonuçta Beşiktaş'ın son derbisi. Kazanmak isteyeceklerdir. Ancak önceliği gol yememek olacaktır. Fenerbahçe kalesinde kontra ataklarla gelip gol bulmaya çalışacaklardır. Sakatlığın olmadığı, hakemin konuşulmadığı bir derbi olsun" dedi.

Mehmet Yozgatlı derbiyi yorumladı! "Fenerbahçe için tabir-i caizse..."

FORMA AŞKI OLUŞUYOR

Mehmet Yozgatlı: "Beşiktaş'ta forma aşkı oluşmaya başladı. Sahada savaşma var. Bunları Serdar hoca geldikten sonra gördük. Son maçlarda kupayı da dahil edersek kaybetmedi. Motivasyonu yüksek bir Beşiktaş sahada olacak. Beşiktaş'ın da taraftarına sezonu affettirme maçı gibi olacaktır bu derbi."

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