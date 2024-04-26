Mehmet Yozgatlı derbiyi yorumladı! "Fenerbahçe için tabir-i caizse..."

"Sonuçta bu bir derbi. Derbilerin sonuçları belli olmaz. Örneğin; F.Bahçe Trabzon maçında favoriydi, yenildi. Ancak bu karşılaşma F.Bahçe için tabir-i caizse ölüm kalım maçı. Son dönemdeki yaptığı hatalarla bu derbi, Fenerbahçe için final maçı durumuna geldi.

Çünkü 4 puan fark var ve son 5 hafta ve de G.Saray deplasmanına gidecek. Bir hafta içinde Avrupa'dan elendi ve Sivasspor'a puan kaybetti. Takımda moraller bozuldu. Ama bu derbinin içeride olması bir avantaj. Bir nevi galibiyetle taraftarına kendini affettirip, Galatasaray'a 'pes etmedik, yarışta varız' demek zorunda. Sonuçta şu ana kadar olan olmuş, geçmişi değiştiremezsin ama geleceği değiştirme şansları var. Derbiyi kazanıp, G.Saray'ın puan kaybetmesini bekleyecekler. Başka yolu yok."