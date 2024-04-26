Mehmet Yozgatlı derbiyi yorumladı! "Fenerbahçe için tabir-i caizse..."
Son dakika spor haberleri: Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını terleten eski futbolcu Mehmet Yozgatlı, Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundu. Yozgatlı, cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak derbiyi değerlendirdi. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
OLUMSUZ SONUÇTA PROTESTO KAÇINILMAZ
Yozgatlı: "Maçtan önce protesto olacağını düşünmüyorum. Futbolcuların kendini affettirme pozisyonu var. Maç öncesinde ve maç sırasında full destek olacaklardır. Taraftara bu yakışır. Ama alınacak sonuç önemli. Kötü bir sonuçla biterse derbi, karşılaşma sonrası protesto kaçınılmaz olur."
KARTAL'IN KARARLARI ÖNEMLİ
Mehmet Yozgatlı, derbinin sonucunu İsmail Kartal'ın vereceği kararların değiştireceğini söyledi ve "Fenerbahçeli futbolcular, geri düşünce o maçı çevirmek için savaşıyorlar. Taraftar arkalarında. Asıl soru işareti; İsmail hocanın değişiklikleri... İsmail hoca eleştiriliyor. Ana faktör İsmail Kartal'ın saha kenarında vereceği kararlar olacak" dedi.
HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR
Mehmet Yozgatlı, Fenerbahçeli futbolcuların kenetlenip, şampiyonluk için tüm güçleriyle savaşacaklarının da altını çizdi: "Futbolcuların üzerinde Beşiktaş maçı öncesi ufak da olsa bir baskı olacaktır. Ama bundan önceki haftalardaki olayları kafalarına taktıklarını düşünmüyorum. Hep birlikte çalışıp, bu maçtan üç puanı almaya çalışacaklar."
YABANCI HAKEME SICAK BAKMIYORUM
Mehmet Yozgatlı, son dönemde TFF tarafından VAR'a yabancı hakem atanmasını doğru bulmadığını söyledi: "Aslında yabancı hakeme sıcak bakmıyorum. Yerli hocalarımız kötü hocalar değil ama maalesef VAR'daki hakemlerimiz çok hatalar yapmaya başladılar. Teknoloji girmeye başlayınca futboldan soğumaya başladık. Keşke VAR olmasa hakem hatalarını eleştirsek daha iyi. VAR'ın ve teknolojinin futbola girmesini doğru bulmuyorum. Sonuçta hata insana mahsustur. Hatayı yapacaksa saha içindeki hakem yapsın. Ayrıca yabacı hakem hata yapacağına Türk hakem hata yapsın."
VAR FUTBOLDAN KALDIRILMALI
Mehmet Yozgatlı, Sivasspor maçının son dakikalarında Alman VAR hakemi Brand'ın verdiği kararın yanlış olduğunu vurguladı ve "Bana göre penaltı değil. Sivas maçındaki bu hatadan dolayı puan farkı 4'e çıktı belki de Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna mal olacak. Yabancı hakemden ziyade VAR futboldan kaldırılmalı" dedi.
BEŞİKTAŞ KONTRADAN GOL ARAR
Beşiktaş'ın Kadıköy'de önceliği savunmaya vereceğini belirten Mehmet Yozgatlı, "Sonuçta Beşiktaş'ın son derbisi. Kazanmak isteyeceklerdir. Ancak önceliği gol yememek olacaktır. Fenerbahçe kalesinde kontra ataklarla gelip gol bulmaya çalışacaklardır. Sakatlığın olmadığı, hakemin konuşulmadığı bir derbi olsun" dedi.
FORMA AŞKI OLUŞUYOR
Mehmet Yozgatlı: "Beşiktaş'ta forma aşkı oluşmaya başladı. Sahada savaşma var. Bunları Serdar hoca geldikten sonra gördük. Son maçlarda kupayı da dahil edersek kaybetmedi. Motivasyonu yüksek bir Beşiktaş sahada olacak. Beşiktaş'ın da taraftarına sezonu affettirme maçı gibi olacaktır bu derbi."
DİĞER