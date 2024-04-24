TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldızlar kazan kaldırdı!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 2-2'lik skorla berabere kalırken bu maçın ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak yurt dışından Kanarya'da o yıldızların İsmail Kartal'ın takımın başında kalması durumunda Fenerbahçe'ye veda edecekleri aktarıldı. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Üst üste yaşananlar sonrasında Fenerbahçe'de moraller bozulurken, Sırp basınından da Dusan Tadic ve Edin Dzeko hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sırp medyası, İki yıldızın gelecek sezon takımdan ayrılabileceğini ileri sürdü ve İsmail Kartal'ın takımın başında kalması durumunda Fenerbahçe'ye veda edeceklerini duyurdu.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
"Perşembe günü Konferans Ligi çeyrek finalinde elenmenin ardından ilişkiler kesinlikle bozuldu.
Oyuncular koçun taktiksel yapısı ve kendisine verilen görevler karşısında şaşırdılar, memnuniyetsizlik çok büyüktü.
Dzeko ve Tadic liderliğindeki futbolcular, teknik heyet ve kulübün baş adamıyla görüşme talebinde bulundu.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başında kalması halinde yaz aylarında Fenerbahçe'den ayrılacaklarını bildirdiler."
DİĞER