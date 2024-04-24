Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldızlar kazan kaldırdı!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldızlar kazan kaldırdı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 2-2'lik skorla berabere kalırken bu maçın ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak yurt dışından Kanarya'da o yıldızların İsmail Kartal'ın takımın başında kalması durumunda Fenerbahçe'ye veda edecekleri aktarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldızlar kazan kaldırdı!

2023 Turkcell Süper Kupa final maçına çıkmayan Fenerbahçe, kupayı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldızlar kazan kaldırdı!

Sarı-lacivertliler hemen ardından UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a penaltılar sonucu elendi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldızlar kazan kaldırdı!

Süper Lig'e dönen Kanarya, Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldızlar kazan kaldırdı!

Üst üste yaşananlar sonrasında Fenerbahçe'de moraller bozulurken, Sırp basınından da Dusan Tadic ve Edin Dzeko hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldızlar kazan kaldırdı!

Sırp medyası, İki yıldızın gelecek sezon takımdan ayrılabileceğini ileri sürdü ve İsmail Kartal'ın takımın başında kalması durumunda Fenerbahçe'ye veda edeceklerini duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldızlar kazan kaldırdı!

Haberde şu ifadelere yer verildi:

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldızlar kazan kaldırdı!

"Perşembe günü Konferans Ligi çeyrek finalinde elenmenin ardından ilişkiler kesinlikle bozuldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldızlar kazan kaldırdı!

Oyuncular koçun taktiksel yapısı ve kendisine verilen görevler karşısında şaşırdılar, memnuniyetsizlik çok büyüktü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldızlar kazan kaldırdı!

Dzeko ve Tadic liderliğindeki futbolcular, teknik heyet ve kulübün baş adamıyla görüşme talebinde bulundu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de ilk o yıldız veda edecek!
VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor - F.Bahçe maçı...
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Nisan bugün kimin maçı var?
İstanbul baraj doluluk oranı
DEPREM SON DAKİKA | 24 Nisan
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ankara'da kazanan çıkmadı! Ankara'da kazanan çıkmadı! 00:52
VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor - F.Bahçe maçı... VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor - F.Bahçe maçı... 00:52
Batshuayi'ye flaş talip! Menajeriyle görüşüldü Batshuayi'ye flaş talip! Menajeriyle görüşüldü 00:52
Serie A şampiyonu oldu! Inter'in yıldızı Galatasaray'a geliyor Serie A şampiyonu oldu! Inter'in yıldızı Galatasaray'a geliyor 00:52
Ve karar verildi! İsmail Kartal ayrılıyor mu? Ve karar verildi! İsmail Kartal ayrılıyor mu? 00:52
Medellin - Atletico Nacional derbisinde korkutan anlar Medellin - Atletico Nacional derbisinde korkutan anlar 00:52
Daha Eski
Beşiktaş'ta derbi öncesi şok sakatlık! Beşiktaş'ta derbi öncesi şok sakatlık! 00:52
Rekor transferle ayrılıyor! Yeni takımını duyurdular Rekor transferle ayrılıyor! Yeni takımını duyurdular 00:52
Xavi'den Ancelotti'ye flaş Arda Güler sözleri! Xavi'den Ancelotti'ye flaş Arda Güler sözleri! 00:52
Sergio Ramos bombası! Süper Lig devine geliyor Sergio Ramos bombası! Süper Lig devine geliyor 00:52
Şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları Şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları 00:52
G.Saray'dan yeni hamle! Yönetim kararını verdi G.Saray'dan yeni hamle! Yönetim kararını verdi 00:52