TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için sıraya girdiler!

Keza Polonyalı oyuncunun talipleri her geçen gün artarken, kulübe de ilgi yazıları gelmeye başladı.

Sebastian için en ciddi kulüpler; Tottenham ve Sevilla... İki kulübün de Fenerbahçe'yle sezon sonunda irtibata geçeceği ve resmi teklif yapacağı öğrenildi.