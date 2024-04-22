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TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için sıraya girdiler!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla en fazla dikkat çeken isimlerden birisi Sebastian Szymanski oldu. Son olarak yıldız ismin transferde o dev takımları peşine taktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için sıraya girdiler!

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Sebastian Szymanski, sezon sonunda yuvadan uçacak gibi duruyor...

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TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için sıraya girdiler!

Keza Polonyalı oyuncunun talipleri her geçen gün artarken, kulübe de ilgi yazıları gelmeye başladı.

TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için sıraya girdiler!

Sebastian için en ciddi kulüpler; Tottenham ve Sevilla... İki kulübün de Fenerbahçe'yle sezon sonunda irtibata geçeceği ve resmi teklif yapacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için sıraya girdiler!

Fenerbahçe'nin en fazla asist yapan ismi olan Sebastian Szymanski'ye Sevilla ve Tottenham'ın yanı sıra İtalyan ekibi Napoli'nin de ilgisi var.

TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için sıraya girdiler!

29 GOLLÜK KATKI YAPTI

Bu sezon başında Fenerbahçe'ye gelen Szymanski, Süper Lig, Konferans Ligi, Konferans Ligi Elemeleri ve Türkiye Kupası'nda 49 maça çıktı.

TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için sıraya girdiler!

Polonyalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 12 gol, 17 asistlik performansa imza attı.

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