TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için sıraya girdiler!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla en fazla dikkat çeken isimlerden birisi Sebastian Szymanski oldu. Son olarak yıldız ismin transferde o dev takımları peşine taktığı öğrenildi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'nin en fazla asist yapan ismi olan Sebastian Szymanski'ye Sevilla ve Tottenham'ın yanı sıra İtalyan ekibi Napoli'nin de ilgisi var.
29 GOLLÜK KATKI YAPTI
Bu sezon başında Fenerbahçe'ye gelen Szymanski, Süper Lig, Konferans Ligi, Konferans Ligi Elemeleri ve Türkiye Kupası'nda 49 maça çıktı.
Polonyalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 12 gol, 17 asistlik performansa imza attı.
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