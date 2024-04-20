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Livakovic yetmedi
Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elenmesini vatandaşları Livakovic üzerinden gördü. Liva'dan övgüyle bahseden Hırvatlar, Fenerbahçe'nin elenmesinin üzücü olduğunu yazdı. Novine: "Livakovic 2 penaltı kurtardı ve Fenerbahçe 3 tane kaçırdı ve elendi." Sportnet, "Livakovic, Fenerbahçe'ye yetmedi." Fenix, "Olympiakos, Livakovic'i eledi."
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