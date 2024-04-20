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Bonucci felakete sürükledi
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elenmesini Leonardo Bonucci üzerinden gördü. "Football. italia", "Bonucci kaçırdı, Fenerbahçe elendi" başlığını attı. "Calciosport", "Bonucci Fenerbahçe'yi felakete sürükledi" manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı. "La Gazzetta dello Sport" da "Bonucci, Olympiakos'u finale taşıdı" başlığıyla haberi duyurdu.
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