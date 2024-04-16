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İşte gerçek Livakovic

Eleştirilerin hedefindeki Hırvat eldiven, Karagümrük maçında sarı-lacivertlileri adeta ipten aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 06:50
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İşte gerçek Livakovic

Bu sezon performansıyla eleştirilen Dominik Livakovic, Karagümrük maçındaki oyunuyla adeta kendini buldu. Hırvat eldiven, tam 6 kurtarışa imza atarak galibiyetin en büyük mimarlarından oldu. Takımını kalesinde duvar örerek ayakta tutan başarılı eldiven, bu sezonki ortalamasını solladı.

DUVAR ÖRDÜ

Sezon genelinde maç başına 1.9 top kurtaran Livakovic, kurtarış yüzdesinde yüzde 68 oran yakalamıştı. Karagümrük karşısında 7 isabetli şutun 6'sını çıkartan file bekçisi, oranı yüzde 85'e yükseltti. Ligde 28. kez forma giyen yıldız, toplam 53 kurtarış yaparken; 25 gole engel olamadı. 11 maçta kaleyi kapattı.

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