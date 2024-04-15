Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Krunic çıkmazı! Sezon sonu yollar ayrılacak mı?

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Krunic çıkmazı! Sezon sonu yollar ayrılacak mı?

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin ara transfer döneminde Milan'dan kadrosuna kattığı Rade Krunic performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu. Boşnak oyuncuyla ilgili yolların ayrılma ihtimali olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 16:01
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Krunic çıkmazı! Sezon sonu yollar ayrılacak mı?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Krunic çıkmazı! Sezon sonu yollar ayrılacak mı?

Zorlu karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, pozisyon bulmakta zorlandı. İki takımın da birbirine üstünlük kuramadığı ilk yarının uzatma dakikalarında Fatih Karagümrük, Can Keleş ile golü buldu ve soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Krunic çıkmazı! Sezon sonu yollar ayrılacak mı?

İkinci yarıya hızlı başlayan Kanarya, 49. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle beraberliği yakaladı. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 58. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Krunic çıkmazı! Sezon sonu yollar ayrılacak mı?

Fatih Karagümrük, 77. dakikada Ryan Mendes'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalınca kalan dakikalarda oyun üstünlüğünü tamamen ele alan Fenerbahçe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla 85'e yükselten sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Krunic çıkmazı! Sezon sonu yollar ayrılacak mı?

Öte yandan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe müsabakası sonrası en çok konuşulan oyunculardan biri de Fenerbahçeli Rade Krunic'ti. Boşnak futbolcunun geldiği günden bu yana ortaya koyun büyük eleştiri almıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Krunic çıkmazı! Sezon sonu yollar ayrılacak mı?

Milliyet'te yer alan habere göre, sarı lacivertlilere ara transfer döneminde gelen Rade Krunic çok ciddi adaptasyon sıkıntısı yaşıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Krunic çıkmazı! Sezon sonu yollar ayrılacak mı?

Yıldız oyuncunun yakın çevresine "Ben oynamam gerektiği gibi oynuyorum" dediği kaydedildi. Tecrübeli oyuncunun ayrıca gelen eleştiriler sonrası ciddi şekilde demoralize olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Krunic çıkmazı! Sezon sonu yollar ayrılacak mı?

Öte yandan Krunic'in bu performansına devam etmesi durumunda sezon sonu yolların ayrılacağı bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Krunic çıkmazı! Sezon sonu yollar ayrılacak mı?

30 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 16 maça çıktı.

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