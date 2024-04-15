TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Krunic çıkmazı! Sezon sonu yollar ayrılacak mı?
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin ara transfer döneminde Milan'dan kadrosuna kattığı Rade Krunic performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu. Boşnak oyuncuyla ilgili yolların ayrılma ihtimali olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fatih Karagümrük, 77. dakikada Ryan Mendes'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalınca kalan dakikalarda oyun üstünlüğünü tamamen ele alan Fenerbahçe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla 85'e yükselten sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Öte yandan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe müsabakası sonrası en çok konuşulan oyunculardan biri de Fenerbahçeli Rade Krunic'ti. Boşnak futbolcunun geldiği günden bu yana ortaya koyun büyük eleştiri almıştı.
Milliyet'te yer alan habere göre, sarı lacivertlilere ara transfer döneminde gelen Rade Krunic çok ciddi adaptasyon sıkıntısı yaşıyor.
Yıldız oyuncunun yakın çevresine "Ben oynamam gerektiği gibi oynuyorum" dediği kaydedildi. Tecrübeli oyuncunun ayrıca gelen eleştiriler sonrası ciddi şekilde demoralize olduğu ifade edildi.
Öte yandan Krunic'in bu performansına devam etmesi durumunda sezon sonu yolların ayrılacağı bildirildi.
30 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 16 maça çıktı.
Krunic bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
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