İsmail Kartal’dan sürpriz

İsmail Kartal, Olympiakos maçında Adana Demirspor mücadelesine göre 4 değişiklik yaptı. Kartal, Adana Demirspor karşısında ilk 11'de forma giyen İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Osayi-Samuel ve Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürdü. 62 yaşındaki çalıştırıcı, ota sahanın göbeğinde ise; İsmail ile Fred'in yerine Zajc ve Krunic'i görevlendirdi. Kartal, 62. dakikada bu ikililerin yerini değiştirdi. İsmail hoca, gol ayağı olarak da Dzeko'yu oynattı.