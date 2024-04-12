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İsmail Kartal’dan sürpriz

İsmail Kartal, Olympiakos deplasmanında çıkardığı kadroyla herkesi şaşırttı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 06:50
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İsmail Kartal’dan sürpriz

İsmail Kartal, Olympiakos maçında Adana Demirspor mücadelesine göre 4 değişiklik yaptı. Kartal, Adana Demirspor karşısında ilk 11'de forma giyen İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Osayi-Samuel ve Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürdü. 62 yaşındaki çalıştırıcı, ota sahanın göbeğinde ise; İsmail ile Fred'in yerine Zajc ve Krunic'i görevlendirdi. Kartal, 62. dakikada bu ikililerin yerini değiştirdi. İsmail hoca, gol ayağı olarak da Dzeko'yu oynattı.

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