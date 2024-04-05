TFF yönetimi depremzede vatandaşlarla bir araya gelecek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, 6 Şubat depremlerinin ardından düzenlenen 'Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası' kapsamında, deprem bölgesinde yaptırılan konteyner kentlerde yaşayan depremzede vatandaşlarla 6-7 Nisan tarihlerinde bayramlaşmak üzere bir araya gelecek.

Ziyarette Başkan Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri İbrahim Burkay, Haluk Kalyoncu, Müslüm Özmen, Ramazan Üçdan, Hamit Altıntop, İdil Karademirlidağ Suher, Cengiz Erdem, Şevket Çelik ve M. Taha Güvendi, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve yardımcısı Selçuk Şahin, U18 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu ile Genç Milli Takım Antrenörü Gökhan Gönül de yer alacak.