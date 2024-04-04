İşte Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı! Hükmen mağlup olmak için...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yılan hikayesine dönen Süper Kupa finali gündemden düşmüyor. Maça U19 takımıyla çıkmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, hükmen mağlubiyet için planını hazırladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 11:08
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U19 takımı net bir şekilde Urfa'ya gidecek ama bu noktada taraftarımızın kendilerini kötü hissedecek hiçbir nokta olmayacak. Hatta bu konuda da Ali Başkan'ın konuşması içerisinde de vardı.
Taraftarlarımızdan herhangi bir maça gitme organizasyonunu yapmasına gerek duymuyoruz. Akıllı ve akılcı bir şekilde davranarak gideceğiz ve aynı gün uçakla U19 takımız dönmüş olacak. Ama burada hem Urfa kentine hem de Urfalı kardeşlerimize bir mesajım var. Biz perşembe günü ayın 7'sinde almış olduğumuz kararla orada bir rekabeti simgeleyen müthiş bir futbolun oynanabileceği atmosferden de bir anlamda affımızı istemiş olduk.
Şöyle bir boynumuzun borcu olsun diye yönetim kurulunda almış olduğumuz bir karar var. Sezon bittikten sonra veya uygun olduğumuz bir tarihte Futbol A Takımı'mızı Urfa'ya götüreceğiz. Urfa'ya Fenerbahçe A Takımı'nı seyredebileceği bir organizasyona imza atacağız" şeklinde konuştu.
Süper Kupa maçının ertelenmemesinin yanlış bir karar olduğunu belirten Erol Bilecik, "Biz ikisini; tarih erteleme ve yabancı hakemi beraber arzu ediyoruz. Fenerbahçe, Olympiakos ile 11 Nisan'da maça gidiyor.
Ülke puanlarının bu anlamda artması Türkiye için önemli olan bir hadise. Yunanistan'ın kendi liglerinde bütün bu maçlar ertelenmişken ama bizim rahatlıkla ertelenebilecek bir maçın ertelenmemesi bizim için olacak iş değil" dedi.
Bilecik, sahadan çekilme iddialarıyla ilgili ise, "Şu an bir şey söylemeyeyim. Bu konuda daha ilgili arkadaşlarımız gerekli organizasyon ve planlamayı yaptı" ifadelerini kullandı.
SAHAYA 9 KİŞİ İLE ÇIKILACAK
Ajansspor'un haberine göre; bu bağlamda Fenerbahçe'nin elinde ceza almadan sahadan çekilmek için tek bir seçenek bulunuyor. Sahaya 9 kişi ile çıkmak.
Futbol Müsabaka Talimatı'na göre bir takım sahaya en az 9 oyuncu ile maça başlamak zorunda. Maç sırasında ise en az 7 oyuncu ile maça devam edilebilmekte. Bir takımın maç sırasında kadrosu 6 kişiye düştüğünde ise maç hakem tarafından tatil ediliyor.
Fenerbahçe işi sağlama alıp ceza almamak için müsabaka kadrosuna sadece 9 isim yazacak ve maça 9 kişi ile başlayacak.
Ancak daha sonra 3 oyuncu muhtemelen sakatlık gerekçeleri ile oyundan çıkacaklar ve hakem de sarı lacivertli takımın kadrosu 6 kişiye ineceği için maçı kurallara göre tatil edecek.
GALATASARAY HÜKMEN KAZANACAK
Fenerbahçe böylece U19 takımıyla sahaya çıktığı maçta, Galatasaray karşısında farklı bir skorla mağlup olma ihtimalini ortadan kaldırarak maçın tatil edilmesiyle skorun hükmen 3-0 aleyhine sonuçlanmasını sağlayacak.
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