Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı! Hükmen mağlup olmak için...

İşte Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı! Hükmen mağlup olmak için...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yılan hikayesine dönen Süper Kupa finali gündemden düşmüyor. Maça U19 takımıyla çıkmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, hükmen mağlubiyet için planını hazırladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 11:08
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı! Hükmen mağlup olmak için...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanması planan Süper Kupa finali yılan hikayesine döndü.

İşte Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı! Hükmen mağlup olmak için...

Sarı-lacivertliler, Süper Kupa maçının ileri bir tarihe ertelenmesi ve yabancı hakem atanması halinde maça çıkacağını aksi takdirde U19 takımını sahaya süreceğini açıklamıştı.

İşte Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı! Hükmen mağlup olmak için...

"U19 TAKIMIYLA ÇIKACAK ŞEKİLDE AÇIKLAMA YAPTIK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Farklı bir şey gelmedikçe bütün hazırlığımızı U19 takımıyla Urfa'ya gidecek şekilde yapıyoruz. Taraftarımız bize güvensin. Bütün Fenerbahçelilere şunu söylemek isterim. Biz son derece iyi bir akıl koyarak Urfa'ya gidiyoruz. Bize güvenin. Orada sizleri kötü hissettirecek ve sıkıntıya sokacak, 'Ya böyle bir karar mıydı?' sorusunun gelebileceği bir noktada olmayacaksınız.

İşte Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı! Hükmen mağlup olmak için...

U19 takımı net bir şekilde Urfa'ya gidecek ama bu noktada taraftarımızın kendilerini kötü hissedecek hiçbir nokta olmayacak. Hatta bu konuda da Ali Başkan'ın konuşması içerisinde de vardı.

İşte Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı! Hükmen mağlup olmak için...

Taraftarlarımızdan herhangi bir maça gitme organizasyonunu yapmasına gerek duymuyoruz. Akıllı ve akılcı bir şekilde davranarak gideceğiz ve aynı gün uçakla U19 takımız dönmüş olacak. Ama burada hem Urfa kentine hem de Urfalı kardeşlerimize bir mesajım var. Biz perşembe günü ayın 7'sinde almış olduğumuz kararla orada bir rekabeti simgeleyen müthiş bir futbolun oynanabileceği atmosferden de bir anlamda affımızı istemiş olduk.

İşte Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı! Hükmen mağlup olmak için...

Şöyle bir boynumuzun borcu olsun diye yönetim kurulunda almış olduğumuz bir karar var. Sezon bittikten sonra veya uygun olduğumuz bir tarihte Futbol A Takımı'mızı Urfa'ya götüreceğiz. Urfa'ya Fenerbahçe A Takımı'nı seyredebileceği bir organizasyona imza atacağız" şeklinde konuştu.

İşte Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı! Hükmen mağlup olmak için...

Süper Kupa maçının ertelenmemesinin yanlış bir karar olduğunu belirten Erol Bilecik, "Biz ikisini; tarih erteleme ve yabancı hakemi beraber arzu ediyoruz. Fenerbahçe, Olympiakos ile 11 Nisan'da maça gidiyor.

İşte Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı! Hükmen mağlup olmak için...

Ülke puanlarının bu anlamda artması Türkiye için önemli olan bir hadise. Yunanistan'ın kendi liglerinde bütün bu maçlar ertelenmişken ama bizim rahatlıkla ertelenebilecek bir maçın ertelenmemesi bizim için olacak iş değil" dedi.

İşte Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı! Hükmen mağlup olmak için...

Bilecik, sahadan çekilme iddialarıyla ilgili ise, "Şu an bir şey söylemeyeyim. Bu konuda daha ilgili arkadaşlarımız gerekli organizasyon ve planlamayı yaptı" ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı! Hükmen mağlup olmak için...

SAHAYA 9 KİŞİ İLE ÇIKILACAK

Ajansspor'un haberine göre; bu bağlamda Fenerbahçe'nin elinde ceza almadan sahadan çekilmek için tek bir seçenek bulunuyor. Sahaya 9 kişi ile çıkmak.

İşte Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı! Hükmen mağlup olmak için...

Futbol Müsabaka Talimatı'na göre bir takım sahaya en az 9 oyuncu ile maça başlamak zorunda. Maç sırasında ise en az 7 oyuncu ile maça devam edilebilmekte. Bir takımın maç sırasında kadrosu 6 kişiye düştüğünde ise maç hakem tarafından tatil ediliyor.

İşte Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı! Hükmen mağlup olmak için...

Fenerbahçe işi sağlama alıp ceza almamak için müsabaka kadrosuna sadece 9 isim yazacak ve maça 9 kişi ile başlayacak.

İşte Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı! Hükmen mağlup olmak için...

Ancak daha sonra 3 oyuncu muhtemelen sakatlık gerekçeleri ile oyundan çıkacaklar ve hakem de sarı lacivertli takımın kadrosu 6 kişiye ineceği için maçı kurallara göre tatil edecek.

İşte Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı! Hükmen mağlup olmak için...

GALATASARAY HÜKMEN KAZANACAK

Fenerbahçe böylece U19 takımıyla sahaya çıktığı maçta, Galatasaray karşısında farklı bir skorla mağlup olma ihtimalini ortadan kaldırarak maçın tatil edilmesiyle skorun hükmen 3-0 aleyhine sonuçlanmasını sağlayacak.

DİĞER
Yeşilçam'ın Çınarı Türker İnanoğlu'na veda! 'Bay Sinema' son yolculuğuna uğurlanıyor!
MGK bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor
G.Saray çok istedi F.Bahçe alıyor!
Yönetimden flaş Santos kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte F.Bahçe'nin U19 takımı! Süper Kupa finaline...
Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte kalan maçlar
POMEM 31. DÖNEM BAŞVURU EKRANI 2024 | POMEM Aday Belirleme başvuru nasıl yapılır? Tarihleri, şartları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 4 Nisan rakamları
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 NİSAN 2024 | 🐞 Bugün şanslı gün! Ancak siz yine de şansa güvenmeyin
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yönetimden flaş Santos kararı! Yönetimden flaş Santos kararı! 11:05
Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi... Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi... 10:58
Eintracht Frankfurt - Werder Bremen maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Werder Bremen maçı ne zaman? 10:55
İşte F.Bahçe'nin Süper Kupa planı! Hükmen mağlup olmak için... İşte F.Bahçe'nin Süper Kupa planı! Hükmen mağlup olmak için... 10:50
Lille - Marsilya maçı ne zaman? Lille - Marsilya maçı ne zaman? 10:47
Sivasspor galibiyet hasretine son verdi! Sivasspor galibiyet hasretine son verdi! 10:46
Daha Eski
Fırtına'da o isim tarihe geçti! Fırtına'da o isim tarihe geçti! 10:40
UEFA'dan Lale Orta'ya kritik görev! UEFA'dan Lale Orta'ya kritik görev! 10:19
Buruk'tan flaş karar! 2 yıldızı kara listeye aldı Buruk'tan flaş karar! 2 yıldızı kara listeye aldı 10:15
İşte F.Bahçe'nin U19 takımı! Süper Kupa finaline... İşte F.Bahçe'nin U19 takımı! Süper Kupa finaline... 10:15
Salernitana - Sassuolo maçı ne zaman? Salernitana - Sassuolo maçı ne zaman? 09:57
Milliler İsviçre deplasmanında! Milliler İsviçre deplasmanında! 09:56