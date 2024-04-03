Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Adana Demirspor maçı öncesi...
Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlileri büyük bir tehlike bekliyor. İşte ayrıntılar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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İşte F.Bahçe'de kart sınırında bulunan isimler:
MERT MÜLDÜR
FERDİ KADIOĞLU
OOSTERWOLDE
BECAO
BATSHUAYI
CENGİZ ÜNDER
EDIN DZEKO
SZYMANSKI
DUSAN TADIC
DİĞER