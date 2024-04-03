Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Adana Demirspor maçı öncesi...

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Adana Demirspor maçı öncesi...

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlileri büyük bir tehlike bekliyor. İşte ayrıntılar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 13:39
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Adana Demirspor maçı öncesi...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Adana Demirspor maçı öncesi...

Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada, sahadan galibiyetle ayrılmak ve puan farkının açılmasını önlemek istiyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Adana Demirspor maçı öncesi...

Mücadele öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de kimleri oynatacağı merak edilirken, tam 9 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Adana Demirspor maçı öncesi...

İşte F.Bahçe'de kart sınırında bulunan isimler:

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Adana Demirspor maçı öncesi...

MERT MÜLDÜR

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Adana Demirspor maçı öncesi...

FERDİ KADIOĞLU

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Adana Demirspor maçı öncesi...

OOSTERWOLDE

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Adana Demirspor maçı öncesi...

BECAO

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Adana Demirspor maçı öncesi...

BATSHUAYI

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Adana Demirspor maçı öncesi...

CENGİZ ÜNDER

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Adana Demirspor maçı öncesi...

EDIN DZEKO

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Adana Demirspor maçı öncesi...

SZYMANSKI

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe - A.Demirspor maçının VAR'ı açıklandı!
Ferdi'ye Ada'dan bir talip daha!
TAVUKLU ALANYA BOHÇASI TARİFİ | Tavuklu Alanya Bohçası nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları
MSÜ TERCİH EKRANI 2024 | MSÜ Hava, Kara, Deniz Harp Okulu tercihleri nasıl yapılır? Tercih Kılavuzu
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'yi bekleyen büyük tehlike! F.Bahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 13:38
1. Lig'de sürpriz ayrılık! 1. Lig'de sürpriz ayrılık! 13:38
Chelsea - Manchester United maçı ne zaman? Chelsea - Manchester United maçı ne zaman? 13:16
Liverpool - Sheffield United maçı ne zaman? Liverpool - Sheffield United maçı ne zaman? 13:13
Beşiktaş Başakşehir'e konuk oluyor Beşiktaş Başakşehir'e konuk oluyor 13:01
Arda'nın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı Arda'nın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı 12:50
Daha Eski
BB Erzurumspor - Giresunspor maçı ne zaman? BB Erzurumspor - Giresunspor maçı ne zaman? 12:34
Konyaspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! Konyaspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:32
Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 12:29
Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta? 12:22
F.Bahçe - A.Demirspor maçının VAR'ı açıklandı! F.Bahçe - A.Demirspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:21
Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Bedelsiz gelecek Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Bedelsiz gelecek 12:08