Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı

Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı. Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, Trabzonspor'da ise yardımcı antrenör Egemen Korkmaz PFDK'ya sevk edildi. Sevklerin açıklanmasının ardından Fenerbahçeli futbolcuların kaç maç ceza alacağı merak konusu oldu. Peki, Osayi-Samuel, Oosterwolde ve İrfan Can kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 08:56 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 09:13
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Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park'ta karşı karşıya geldi.

Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı

5 golün atıldığı mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini Fred (2) ve Batshuayi'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi.

Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı

Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı.

Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı

Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.

Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı

Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı

Olaylar sonrası 12 kişi gözaltına alırken, 5 taraftar tutuklandı.

Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı

Yaşanan olaylar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri merakla beklenirken, pazartesi günü sevkler açıklandı.

Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçeli futbolcular Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile Trabzonspor'dan antrenör Egemen Korkmaz, tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.

Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı

Olaylı maç için, ev sahibi Trabzonspor'da Egemen Korkmaz, 45 maddeden (kavga) disipline gönderilirken, bordo-mavili kulüp de saha olayları, talimatlara aykırı hareket ve Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 (Stadyumda anons sistemi çalışır vaziyette olmalı ve kesinlikle tarafsız bir şekilde kullanılmalıdır. Takım kadroları, TFF uyarıları, oyuncu değişiklikleri ve hakem tarafından müsabaka devrelerine eklenen sürelerin anons edilmesi zorunludur. Anons sistemi ev sahibi takımı destekleyici şekilde, rakip takıma karşı veya siyasi amaçlı tanıtım ve duyurular için kullanılamaz ve anons sistemi dışında tribünlere özel ses sistemi kurulamaz. Anonslar anlaşılır ve duyulur şekilde yapılmalıdır) maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı

Fenerbahçeli futbolculardan Oosterwolde, tribünlere karşı yaptığı "balık tutma" hareketi nedeniyle "sportmenliğe aykırı hareket" ten, ayrıca 45. maddeden (kavga) PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı

Sarı-lacivertlilerde ayrıca, Osayi-Samuel kavgadan, İrfan Can Eğribayat hem sportmenliğe aykırı hareket hem de kavgadan, Fenerbahçe'nin iki görevlisi Kürşat Çiftlik ile Okan Özkan da kavgadan sevkine karar verildi.

Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı

NE KADAR CEZA ALACAKLAR?

Bütün futbolcu ve teknik adamların sevkine neden olan 45. maddeye göre, "Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası, görevlilere ve diğer kişilere, 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası verilir" denmekte...

Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı

Milliyet'in haberine göre; kavga maddesinde minimum ceza 3 maç gibi görünse de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, "Haksız tahrik"ten cezayı üçte birine kadar indirebilir ki bu da 1 maça karşılık gelir ya da Kurul, kulüpler veya kişiler lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde, cezayı yarıya kadar indirebilecek.

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