Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı

Olaylı maç için, ev sahibi Trabzonspor'da Egemen Korkmaz, 45 maddeden (kavga) disipline gönderilirken, bordo-mavili kulüp de saha olayları, talimatlara aykırı hareket ve Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 (Stadyumda anons sistemi çalışır vaziyette olmalı ve kesinlikle tarafsız bir şekilde kullanılmalıdır. Takım kadroları, TFF uyarıları, oyuncu değişiklikleri ve hakem tarafından müsabaka devrelerine eklenen sürelerin anons edilmesi zorunludur. Anons sistemi ev sahibi takımı destekleyici şekilde, rakip takıma karşı veya siyasi amaçlı tanıtım ve duyurular için kullanılamaz ve anons sistemi dışında tribünlere özel ses sistemi kurulamaz. Anonslar anlaşılır ve duyulur şekilde yapılmalıdır) maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.