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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan anlamlı paylaşımlar geldi

Son dakika spor haberleri... 2 Nisan Dünya Otizm farkındalık günü nedeniyle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan anlamlı paylaşımlar geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 10:40
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan anlamlı paylaşımlar geldi

2 Nisan Dünya Otizm farkındalık günü nedeniyle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan anlamlı paylaşımlar geldi.

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI;

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI;

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI;

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