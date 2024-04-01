Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Eğer lige devam ederlerse...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de tüm gözler 2 Nisan'da yapılacak genel kurula çevrildi. Sarı-lacivertli camianın ligden çekilip çekilmeyeceği büyük merak konusuyken diğer yandan Kanarya'da transferler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin lige devam kararı alması halinde o yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçeceği öğrenildi. İşte detaylar...
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ATLETICO'DAN YEŞİL IŞIK
Atletico Madrid'le Çağlar Söyüncü için görüşen sarı- lacivertliler, Stefan Savic'in de durumunu sordu.
Atletico'dan Karadağlı stoper için yeşil ışık gelince, oyuncunun menajeriyle görüşüldü, son durum anlatıldı.
Yarın olağanüstü genel kurulda 'lige devam' kararı çıkması durumunda önümüzdeki hafta bir görüşme daha yapılacak ve iş resmiyete dökülecek. Fenerbahçe, devre arasında da Savic'le görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.
STEFAN SAVIC KİMDİR?
Karadağlı Stefan Savic futbola Sırbistan'ın Borca takımında başladı. Ardından bir başka Sırp ekibi Partizan'ın yolunu tuttu.
Yıldız stoper, Partizan'ın ardından İngiliz ekibi Manchester City ile anlaştı.
Manchester City'nin sonrasında Savic'in bir sonraki durağı Fiorentina oldu.
Fiorentina'nın ardından şimdilerde formasını terlettiği Atletico Madrid ile 2015 yazında el sıkıştı. Futbolcu ayrıca güncel olarak Karadağ milli takımının formasını terletmektedir.
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