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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Eğer lige devam ederlerse...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de tüm gözler 2 Nisan'da yapılacak genel kurula çevrildi. Sarı-lacivertli camianın ligden çekilip çekilmeyeceği büyük merak konusuyken diğer yandan Kanarya'da transferler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin lige devam kararı alması halinde o yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Eğer lige devam ederlerse...

Şampiyonluk yolunda Galatasaray'la yarışan, Avrupa Konferans Ligi'nde de çeyrek finale kalan Fenerbahçe, yarın olağanüstü genel kurul gerçekleştirecek.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Eğer lige devam ederlerse...

Bu toplantıda ligden çekilme değil de 'lige devam' kararı çıkarsa; sarı-lacivertliler, yeni sezonun transfer çalışmaları için gaza basacak.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Eğer lige devam ederlerse...

Öncelik ise savunmayı güçlendirmek olacak. Keza Leonardo Bonucci'yle yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün durumu da belirsiz.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Eğer lige devam ederlerse...

ATLETICO'DAN YEŞİL IŞIK

Atletico Madrid'le Çağlar Söyüncü için görüşen sarı- lacivertliler, Stefan Savic'in de durumunu sordu.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Eğer lige devam ederlerse...

Atletico'dan Karadağlı stoper için yeşil ışık gelince, oyuncunun menajeriyle görüşüldü, son durum anlatıldı.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Eğer lige devam ederlerse...

Yarın olağanüstü genel kurulda 'lige devam' kararı çıkması durumunda önümüzdeki hafta bir görüşme daha yapılacak ve iş resmiyete dökülecek. Fenerbahçe, devre arasında da Savic'le görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Eğer lige devam ederlerse...

STEFAN SAVIC KİMDİR?

Karadağlı Stefan Savic futbola Sırbistan'ın Borca takımında başladı. Ardından bir başka Sırp ekibi Partizan'ın yolunu tuttu.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Eğer lige devam ederlerse...

Yıldız stoper, Partizan'ın ardından İngiliz ekibi Manchester City ile anlaştı.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Eğer lige devam ederlerse...

Manchester City'nin sonrasında Savic'in bir sonraki durağı Fiorentina oldu.

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