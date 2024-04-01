Fenerbahçe'de Rade Krunic sürprizi! Transfer...
Son dakika spor haberler... Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Rade Krunic konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Boşnak oyuncu için İtalyan ekibi devreye girdi. İşte haberin son detayları... FB SPOR HABERLERİ
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Süper Ligin 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek İsmail Kartal'ın öğrencileri, sahasında 3 puan hedefledi.
Öte yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarınıda sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcusu Rade Krunic'e sürpriz bir talip çıktı.
Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Milan'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladığı Rade Krunic sezon sonu yolcu.
Takvim'in haberine göre Rade Krunic'e İtalyan kulübü Lazio'nun talip olduğu öğrenildi.
Sırp asıllı Bosna Hersekli futbolcunun Lazio'ya satışı gerçekleşirse Fenerbahçe, Lazio'ya 4.6 milyon Euro bonservis bedeli ödemekten de kurtulacak.
Bir dönem Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Tudor'un Lazio'nun başına geçmesinin ardından Hırvat teknik adam, yönetime gelecek sezon için istediği futbolcuların listesini verdiği ve bu listede Krunic'in olduğu da bildirildi.
SKORA KATKI SAĞLAYAMADI
Fenerbahçe'de 9'u ilk 11'de olmak üzere toplam 13 resmi maça çıkan ve 776 dakika süre alan Rade Krunic bu karşılaşmalarda gol ve asist yapmadı.
30 yaşında ve 1.84 boyunda olan Krunic, ön liberonun dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor.
33 kez Bosna Hersek Milli takım formasını da giyen Krunic'in en çok eleştiri aldığı konular hiç risk almaması ve ikili mücadelelerde pozisyonuna göre fazla sert olmamasıydı.
9'u ilk 11'de olmak üzere 13 maçta Fenerbahçe formasını terleten Rade Krunic skor katkısı yapamazken ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamadı.
Ön libero ve merkez orta sahada görev yapan Rade Krunic mevkisine göre yeterli sertliğe sahip olmamakla da eleştiriliyor.
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