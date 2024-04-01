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Fenerbahçe'de Rade Krunic sürprizi! Transfer...

Son dakika spor haberler... Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Rade Krunic konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Boşnak oyuncu için İtalyan ekibi devreye girdi. İşte haberin son detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 12:13
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Fenerbahçe'de Rade Krunic sürprizi! Transfer...

Trendyol Süper Lig'de 79 puanla şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

Fenerbahçe'de Rade Krunic sürprizi! Transfer...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final oynayacak sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'nde final oynayıp kupayı kazanmak istiyor.

Fenerbahçe'de Rade Krunic sürprizi! Transfer...

Lig'de 9 yıldır şampiyonluk sevinci yaşayamayan Kanarya, Trendyol Süper Lig'de de şampiyon olup müzesine iki kupayı da götürmenin planlarını yapıyor.

Fenerbahçe'de Rade Krunic sürprizi! Transfer...

Süper Ligin 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek İsmail Kartal'ın öğrencileri, sahasında 3 puan hedefledi.

Fenerbahçe'de Rade Krunic sürprizi! Transfer...

Öte yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarınıda sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de Rade Krunic sürprizi! Transfer...

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcusu Rade Krunic'e sürpriz bir talip çıktı.

Fenerbahçe'de Rade Krunic sürprizi! Transfer...

Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Milan'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladığı Rade Krunic sezon sonu yolcu.

Fenerbahçe'de Rade Krunic sürprizi! Transfer...

Takvim'in haberine göre Rade Krunic'e İtalyan kulübü Lazio'nun talip olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Rade Krunic sürprizi! Transfer...

Sırp asıllı Bosna Hersekli futbolcunun Lazio'ya satışı gerçekleşirse Fenerbahçe, Lazio'ya 4.6 milyon Euro bonservis bedeli ödemekten de kurtulacak.

Fenerbahçe'de Rade Krunic sürprizi! Transfer...

Bir dönem Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Tudor'un Lazio'nun başına geçmesinin ardından Hırvat teknik adam, yönetime gelecek sezon için istediği futbolcuların listesini verdiği ve bu listede Krunic'in olduğu da bildirildi.

Fenerbahçe'de Rade Krunic sürprizi! Transfer...

SKORA KATKI SAĞLAYAMADI

Fenerbahçe'de 9'u ilk 11'de olmak üzere toplam 13 resmi maça çıkan ve 776 dakika süre alan Rade Krunic bu karşılaşmalarda gol ve asist yapmadı.

Fenerbahçe'de Rade Krunic sürprizi! Transfer...

30 yaşında ve 1.84 boyunda olan Krunic, ön liberonun dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'de Rade Krunic sürprizi! Transfer...

33 kez Bosna Hersek Milli takım formasını da giyen Krunic'in en çok eleştiri aldığı konular hiç risk almaması ve ikili mücadelelerde pozisyonuna göre fazla sert olmamasıydı.

Fenerbahçe'de Rade Krunic sürprizi! Transfer...

9'u ilk 11'de olmak üzere 13 maçta Fenerbahçe formasını terleten Rade Krunic skor katkısı yapamazken ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe'de Rade Krunic sürprizi! Transfer...

Ön libero ve merkez orta sahada görev yapan Rade Krunic mevkisine göre yeterli sertliğe sahip olmamakla da eleştiriliyor.

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