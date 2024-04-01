Fenerbahçe'de Rade Krunic sürprizi! Transfer...

Bir dönem Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Tudor'un Lazio'nun başına geçmesinin ardından Hırvat teknik adam, yönetime gelecek sezon için istediği futbolcuların listesini verdiği ve bu listede Krunic'in olduğu da bildirildi.

SKORA KATKI SAĞLAYAMADI Fenerbahçe'de 9'u ilk 11'de olmak üzere toplam 13 resmi maça çıkan ve 776 dakika süre alan Rade Krunic bu karşılaşmalarda gol ve asist yapmadı.