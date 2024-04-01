Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Tottenham'a!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Tottenham'a!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o yıldız isimle İngiliz devi Tottenham'ın transferde el sıkıştığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Tottenham'da!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezon ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Tottenham'da!

Sarı-lacivertliler uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vermek isterken Kanarya'da bazı futbolcular gösterdikleri performansla büyük alkış topluyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Tottenham'da!

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken oyunculardan birisi de Ferdi Kadıoğlu oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Tottenham'da!

Yıldız isim oynadığı futbolla pek çok takımın transfer listesinde yer alırken Ferdi ile ilgili flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Tottenham'da!

Yuvadan ilk uçan Ferdi Kadıoğlu... İngiliz basını, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'nun yeni sezonda Premier Lig'de oynayacağını yazdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Tottenham'da!

"HITC"nin haberine göre; Tottenham ve Fenerbahçe, 24 yaşındaki sol bekin transfer için anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Tottenham'da!

Londra temsilcisi, milli futbolcu için Fenerbahçe'ye tam 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Haberde şu ifadelere yer verdi: "Hem sol kanat hem de sol bek olarak görev yapabilecek kadar çok yönlü bir oyuncu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Tottenham'da!

Tottenham'ın onu başlangıç kadrosuna nasıl yerleştireceğini görmek ilginç olacak. Yaz aylarında Davies'i satıp yerine Türk oyuncuyu getirmelerini görmek gerçekten ilginç Kadıoğlu kesinlikle Davies'ten ileride daha iyi durumda ve Tottenham hücumuna yeni bir boyut katabilir."

DİĞER
Yaban Çiçekleri'nde Nurten ve Berna için yüzleşme vakti!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genel Merkezi'nde önemli açıklamalar
Galatasaray'da Muslera kararı! Anlaşma şartları...
F.Bahçe'ye Krunic müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye transfer müjdesi!
F.Bahçe'ye Krunic müjdesi!
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Krunic müjdesi! F.Bahçe'ye Krunic müjdesi! 00:38
PSG dev maçta Marsilya'yı devirdi! PSG dev maçta Marsilya'yı devirdi! 00:23
PSG dev maçta Marsilya'yı devirdi! PSG dev maçta Marsilya'yı devirdi! 00:20
İngiliz basını duyurdu! G.Saray'a Eriksen müjdesi İngiliz basını duyurdu! G.Saray'a Eriksen müjdesi 00:13
F.Bahçe ve G.Saray'da büyük yaprak dökümü! F.Bahçe ve G.Saray'da büyük yaprak dökümü! 00:13
Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte kalan maçlar Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte kalan maçlar 00:13
Daha Eski
Ve anlaşma tamam! İşte G.Saray'ın yeni sezondaki ilk transferi Ve anlaşma tamam! İşte G.Saray'ın yeni sezondaki ilk transferi 00:13
İşte Chamberlain'in dönüş tarihi! İşte Chamberlain'in dönüş tarihi! 00:13
Karar verildi! Yollar ayrılıyor Karar verildi! Yollar ayrılıyor 00:13
Okan Buruk'tan stoper kararı! Hatayspor maçında... Okan Buruk'tan stoper kararı! Hatayspor maçında... 00:13
Cenk Tosun'un yeni durağı netleşiyor! Cenk Tosun'un yeni durağı netleşiyor! 00:13
Aslan'a genç stoper! Nelsson ve Sanchez giderse... Aslan'a genç stoper! Nelsson ve Sanchez giderse... 00:13