TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Tottenham'a!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezon ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.
Sarı-lacivertliler uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vermek isterken Kanarya'da bazı futbolcular gösterdikleri performansla büyük alkış topluyor.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken oyunculardan birisi de Ferdi Kadıoğlu oldu.
Yıldız isim oynadığı futbolla pek çok takımın transfer listesinde yer alırken Ferdi ile ilgili flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu.
Yuvadan ilk uçan Ferdi Kadıoğlu... İngiliz basını, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'nun yeni sezonda Premier Lig'de oynayacağını yazdı.
"HITC"nin haberine göre; Tottenham ve Fenerbahçe, 24 yaşındaki sol bekin transfer için anlaşmaya vardı.
Londra temsilcisi, milli futbolcu için Fenerbahçe'ye tam 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Haberde şu ifadelere yer verdi: "Hem sol kanat hem de sol bek olarak görev yapabilecek kadar çok yönlü bir oyuncu.
Tottenham'ın onu başlangıç kadrosuna nasıl yerleştireceğini görmek ilginç olacak. Yaz aylarında Davies'i satıp yerine Türk oyuncuyu getirmelerini görmek gerçekten ilginç Kadıoğlu kesinlikle Davies'ten ileride daha iyi durumda ve Tottenham hücumuna yeni bir boyut katabilir."