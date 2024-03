İsmail Kartal'dan flaş sözler: Ceza meza veremezler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Haber Global'e konuştu. Birbirinden önemli açıklamalar yapan tecrübeli çalıştırıcı, hakem hataları nedeniyle ligde ikinci sırada olduklarını söyledi: "Şampiyonluğa devam ediyoruz, Avrupa kupalarına devam ediyoruz. Sezon başından bu yana yaşananları da kimse konuşmadı. A planımız, B planımız, C planımız yok diyorlar. Sezon başından bu yana objektif olarak her iki takımın maçlarını da izlesinler. Acaba kim nerede nasıl puan kaybı yapıyor. Bizim şu an en aza 8-10 puan önde olmamız gerekirdi.

G.SARAY'I ERTELEDİLER

3 günde bir maç oynayacağız. Şu anda Türkiye'yi tek temsil eden Fenerbahçe olarak bu maçın neden Avrupa maçı öncesinde oynatılmasında ısrar ediliyor, anlamış değilim. Sonuç olarak ülke puanı, milli maç gibidir. Ülke puanı önemsiz mi? Daha önce Galatasaray'ın da Avrupa kupalarında mücadele ettiği zaman birçok kez maçlarının ertelendiğini biliyoruz. TFF niye ertelemiyor anlamış değilim. Avrupa maçlarında seyahatlerden de çok zorlanılıyor ama inşallah zor da olsa biz gidebildiğimiz yere kadar gidip sonunda da kupayı ülkemize getirmek istiyoruz.

TEK SIKINTI SÜPER KUPA

İsmail Kartal, "Turu geçmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii öncelik şu an için Adana Demirspor ve Süper Kupa. Maç maç gideceğiz. Tek sıkıntı 7'sinde oynayacağımız Süper Kupa. Hem TFF hem de rakibimizin ülke puanı için bize destek olmalarını beklerdik ama maalesef olmadılar" dedi.

6 SAYFALIK DARP RAPORU BULUNUYOR

Oğlum Emre'yi 5-6 kişi araya aldı. 6 sayfalık darp raporu var oğlumun. Kaburgalarında ezilme var. Bir gün hastanede kaldı benim oğlum. En fazla darp edilen oğlumdu. Sürekli soyunma odasına kustu. Osayi'nin yanına gidemedim. Elim şişmişti neden oldu bilmiyorum" dedi.

LIVAKOVIC'I DOĞRULADI

İsmail Kartal, Livakovic'in ayrılmak istediği şeklinde çıkan haberleri de doğruladı. "Livakovic, çok duygusal bir çocuk. İçine kapanık bir çocuk. Çok etkilendi. Şu an milli takımda, gelince ruh halini konuşacağız. Babası, ailesi Hırvatistan'da ayağa kalkmış durumda."

CEZA VEREMEZLER

Osayi, Oosterwolde ve Batshuayi hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Ceza meza kimsenin verebileceğini düşünmüyorum. Ne yapsın oyuncum kendini müdafaa etmesin mi? Bir iki kişi olsa münferit bir olay deriz. 200- 300 kişi sahaya giriyor. Tabii ki kendilerini müdafaa edecek oyuncular" dedi.

HİÇ ROL YAPMADIM

Trabzon'da yaşananlarla ilgili konuşan 62 yaşındaki teknik adam, "Trabzonspor maçları her zaman gerilimi yüksek geçer. Yaşanan olaylar oldu. Kafama maddeler geldi. Maçın sonuna kadar su şişeleri yedik. Hiç rol yapmadım, maçı provoke etmedim. Kafam yarıldı deyip ayılıp bayılabilirdim, böyle bir adam değilim" dedi.

CITY'I BİLE GEÇTİK

Avrupa'da 100 gol barajını geçen ilk takım olduklarının altını çizen Kartal, "Avrupa'da resmi maçlarda en fazla gol atan takımız. Liverpool ikinci, Sporting Lizbon üçüncü, Manchester City dördüncü, Club Brugge beşinci, Leverkusen altıncı, Galatasaray yedinci sırada. Daha bir sürü başarı var" dedi.

TARAFTAR BİZE SAHİP ÇIKSIN

İsmail Kartal, kendisini eleştirenlere yanıt verdi: "Beni parlatın demiyorum. Her geldiğimde ben puan rekorları kırmışım, istatistikleri paramparça etmişiz. Başkanına, hocasına, futbolcusuna, armasına sahip çıkmaktır Fenerbahçelilik. Haksızlıklara uğruyoruz. Bir gün F.Bahçe haksızlığa uğradı deyin."