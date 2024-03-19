Akıl tutulması yaşıyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbide yaşananlar sonrasında kulüp televizyonuna konuştu: "Yaşananlar Türkiye için utanç vesilesidir. İki kulübü kafa kafaya getirmeye çalışıyorlar. Kardeşi kardeşe kırdıran 3 Temmuz'un sebebi olan terör örgütü, bu iki kulüp arasındaki gerilimi başka bir evreye taşımıştır. Bu sorunlar ülkeye zarar veriyor. Sahada iki takım oyuncuları iyi niyetliyken bunların yaşanması akıl tutulması. Fenerbahçe ve Trabzonspor'a geçmiş olsun. Gecenin mağduru Fenerbahçe'dir. Futbolcular, kendilerini linçten korudular.

BİRLİKTEN İSTİFA ETTİM

Artık bu iş çığırından çıktı. F.Bahçe'nin bu ülkede gördüğü muameleme kabul edilemez. Olay organizeydi. Maç iptal edilmeliydi. Biz 2 Nisan'da olağanüstü genel kurula gidiyoruz. Yapmamız gerekeni yapmalıyız. Kendi göbek bağımızı kesmeliyiz. Biraz önce Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa ettim. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız devreye girdi. Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz! Herkes aklını başına almalı! Genel kurul üyelerimizle birlikte karar vereceğiz. Ligden çekilme kararı alırsak, bırakmıyorum! Kulübü yine üst lige çıkartırız ve öyle bırakırım."

DEVLETİMİZ BİZİ YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan saha olaylar sonrasında havalimanında bir açıklama yapan genel sekreter Burak Kızılhan, taraftarlara ve camiaya sağduyu çağrısı yaptı: "Çok fazla konuşup gerginliği arttırmak istemiyorum. Devletimizin tavsiyesi üzerine burada, uçağımızın önünde açıklama yapıyoruz. Olayların başından beri devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız, Sayın Spor ve Gençlik Bakanımız, hep bizlerleydiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Taraftarımızın öfkesini anlıyorum ama bizlerin sakin olması gerekiyor."

3 İSME CEZA KAPIDA

FDT'nın 45'inci maddesine göre; kavgaya karışan Fenerbahçeli Osayi, Oosterwolde ve Batshuayi 3 ila 5 maç arasında ceza alabilir.

Trabzonspor maçı sonrasında taraftarlarla kavga eden Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde ve Michy Batshuayi, Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesine göre 3 ila 5 maç ceza alabilir. Ancak FDT'nın 12. maddesi kapsamında haksız tahrik dikkate alınırsa Osayi'ye verilecek ceza üçte birine inebilir. Ancak Oosterwolde ile Batshauyi ise haksız tahrik ve takdir indiriminden faydalanamayabilir.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'A 10 MAÇ

Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat da Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz'a yaptığı fiil sebebiyle FDT'nın 44. maddesi gereği 5 ila 10 maç men cezası alabilir. Aynı şekilde Egemen Korkmaz'a da İrfan Can'a yaptığı eylem nedeniyle 44. maddeden 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilebilir.

HARUN 4 MAÇ ALMIŞTI

2013 yılında kaleci Harun Teknik, Kasımpaşalı bir taraftara saha içinde saldırdığı gerekçesiyle 4 maçtan men cezası almıştı.