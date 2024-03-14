Haberler Fenerbahçe Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

Ülkemizin Avrupa'daki tek temsilcisi Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise'a karşı karşıya geldi. Deplasmanda rakibini 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, sahasında 1-0 kaybetmesine karşın çeyrek finale yükselen taraf oldu. Peki, Fenerbahçe - Union SG maçı sonrası ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 22:44 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 22:46
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Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.

Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sarı-lacivertliler 1-0 kaybetmesine rağmen çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

Peki, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan sonuçlardan sonra Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

İŞTE GÜNCEL SIRALAMA

Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

1- İNGİLTERE: 102.178

Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

2- İSPANYA: 87.864

Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

3- İTALYA: 86.284

Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

4- ALMANYA: 83.195

Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

5- FRANSA: 64.997

Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

6- HOLLANDA: 61.300

Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

7- PORTEKİZ: 55.816

Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

8- BELÇİKA: 47.200

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