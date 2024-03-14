Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması
Ülkemizin Avrupa'daki tek temsilcisi Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise'a karşı karşıya geldi. Deplasmanda rakibini 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, sahasında 1-0 kaybetmesine karşın çeyrek finale yükselen taraf oldu. Peki, Fenerbahçe - Union SG maçı sonrası ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 22:44 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 22:46
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9- TÜRKİYE: 38,100
10- İSKOÇYA: 36.050
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