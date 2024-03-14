"Riyarkar oğlu riyakarsınız"

Fenerbahçe Başkanı Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da yabancı hakem polemiği üzerinden sert ifadeler kullandı:

"Madem TFF Başkanı'ndan memnun değilsiniz, kurullar rezil... Hakemler kötü... O zaman siz de bizim gibi yabancı hakem talebinde bulunun!

Mertseniz, dürüstseniz, kendinize güveniyorsanız... Bu sizin en büyük samimiyet testiniz. Riyakar oğlu riyakarsınız! Milyonlar için sorunsunuz.

Hocaya (Okan Buruk) sormak lazım; en yakın hakem arkadaşı kim. Yabancı hakem istemezler, Avrupa'da yere atıyorlar ama onlar 'Kalk' diyor. Tabii istemezler. Yabancı hakem istememelerinin sebebi aşikardır. Türk futbolunun ne hale geldiğini görmek için Galatasaray-Antalyaspor maçına bakmak, yeterli olacaktır."