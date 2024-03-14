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Erol Bulut: Fenerbahçe kupayı alabilir

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff'in teknik direktör Erol Bulut önemli açıklamalarda bulundu. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Union Saint Gillouse ile karşılaşacağı maçı da değerlendiren Bulut, kariyerine dair konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 18:05
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Erol Bulut: Fenerbahçe kupayı alabilir

İngiltere Champhionship ekiplerinden Cardiff City'yi çalıştıran erol Bulut, A Spor canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE KUPAYI ALABİLİR"

İlk maçı Fenerbahçe 3-0 kazandı, güzel bir skor. Sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum Fenerbahçe'nin tur için. Bu saatten sonra Fenerbahçe, "Kupayı alabilir miyiz?" ona doğru yol çiziyor. Elindeki kadroya baktığımızda, bunu başarabilecek bir takım. Ligde ve Avrupa'da güzel gidişatları var.

"TAKIMI NERELERDEN NERELERE GETİRDİK"

Play-off'u herkes sormaya başladı. Sezon başında da iyi gidişatımız olduğunda da play-off pozisyonuna girmiştik. Sordular, ben de play-off'tan bahsettim. Ama son 5-6 haftadır bana bahsetmeyin dedim. Çünkü bahsettiğiniz zaman baskı oluyor. O yüzden maçtan maça bakıyoruz. Play-off'un içinde olsak 'hayır' diyemeyiz, olmazsak üzülürüz. Sezon başında takımı nerelerden aldık, nereye kadar getirdik. Onu göz önünde aldığımızda şu anda zaten çok iyi işler yapmış oluyoruz.

"İYİ BİR ÇIKIŞ YAKALADIK"

Sezon inişli- çıkışlı geçiyor. Çok yoğun programdan dolayı sakatlıklar da artabiliyor. Bu sıkıntıyı biz sezon içinde yaşadık. Kadronuz geniş olmadığında bizim yaşadığımız gibi takım geriye düşebiliyor. Biz de bu sıkıntıdan geçtik. Ama son 5 maçta, sakatlar toparlandı, yeni transferler iyi adaptasyon gösterdi. İyi bir çıkışımız var, inşallah bunu kalan maçlarımızda yansıtabiliriz.

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