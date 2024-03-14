"DNA’sında algı var"

Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e şu sözlerle yüklendi: "Rakibimizin atanmış başkanıyla ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Algı işleri bunların DNA'sında var. Tenhada farklı, umumide farklı. Cesaret hapı mı almış, yaşı itibarıyla mı bilemiyorum. Git 'Zaferin Rengi' filmini izle... Bunlar ne halkı, ne devlet, ne milleti umursayan insan değiller. Bunu anlatmak tarzım değil ama bir taraftan görüşelim diyorlar, bir taraftan çok sert açıklamalar yapıyorlar. Vefat etmiş aile üyesi üzerinden alçakça açıklamalar yapmak... Tanıyın istedim rakibin başkanını... Aileme dil uzatabilecek kadar küçülecek bir adamın kim olduğunu görün istedim. Zaten laflar, onun lafları değil. Belli bir yerden alışık olduğumuz laflar. Bir yerden güç alıyorlar. Bu insanlar kendi çıkarları için devlet düşmanlığını, vatan hainliğini ve hükümet düşmanlığını korurlar."